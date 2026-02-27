紐約華婦涉盜竊失蹤長島夫婦280萬元 法官拒接受認罪

我的頻道

記者高雲兒／紐約即時報導
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)
涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。圖為失蹤的華人夫婦。(納蘇郡警局提供)

涉及盜取紐約長島失蹤華人夫婦銀行帳戶中逾280萬元資金的案件再有新進展。皇后區法拉盛華人女子吳秋菊(Qiuju Wu，音譯，下同)原定26日在聯邦法院就銀行詐欺罪名認罪，但因她庭上表示自己「情緒低落」且當天曾服用止痛藥，法官拒絕接受其認罪，案件延後審理。

58歲的吳秋菊當日在紐約東區聯邦法院中央艾斯利普(Central Islip)出庭，原計畫對一項「共謀銀行詐欺」罪名認罪。主審法官喬杜里(Nusrat J. Choudhury)表示，法院須確保被告在「適當的精神狀態」下作出知情且自願的認罪決定，但根據吳的回答，無法確認她完全理解自身權利，因此取消當天的認罪程序，並要求辯護律師進一步與當事人溝通。

「我的職責是確保你完全理解自己的權利。但根據你的回答，我沒有這樣的確信，」法官表示。

庭審期間，吳透過普通話翻譯稱自己未完成小學四年級學業，「有時會因為聽不懂而哭泣」，並表示近日感到「情緒低落」，甚至「不想說話」。她還稱當天早上服用了止痛藥，但無法說出藥名。

辯護律師隨後解釋，吳所說的「情緒低落」並非臨床憂鬱症，而是對當前處境感不快，服用的止痛藥為布洛芬。但法官仍決定暫停認罪程序，並將案件排定於3月17日舉行狀況會議。

男嫌去年未出庭 遭簽發逮捕令

本案可追溯至2025年9月。檢方指出，吳秋菊與36歲的王寅業(Yinye “Roy” Wang)涉嫌盜取失蹤夫婦莊娟娟(JuanJuan Zwang)與范培宣(Peishuan Fan)銀行帳戶中超過280萬元資金。

王寅業於去年9月4日在加州被捕後獲准保釋，原定9月22日返紐約出庭，卻未現身。其律師當時表示，王曾試圖搭機赴庭，但因無護照與REAL ID駕照未能成行，之後稱將改為開車跨州出庭，隨後即失聯。王目前仍在逃。

吳秋菊則於德州被捕，並於同年9月在中央艾斯利普聯邦法院出庭。由於她在美國無合法身分，目前仍被聯邦移民與海關執法局(ICE)拘留。

失蹤夫婦下落仍成謎

檢方表示，兩名被告僅被控銀行詐欺相關罪名，尚未因失蹤案本身被起訴。

莊娟娟與范培宣最後一次被人見到是在2025年3月30日，地點為其位於長島舊布魯克維爾(Old Brookville)瑪麗亞巷(Maria Lane)的豪宅。兩人2022年自中國移居美國，翌年以現金380萬元購入該處住宅。夫婦失蹤時年約40多歲，留下兩名兒子，兩人其後已返回中國。納蘇郡警方表示，失蹤人口調查仍在進行中。

長島 華人 加州

