紐約法拉盛新春遊行適逢30周年 50輛花車、上千人參與

社區組織與學校團體踴躍參與，身著傳統服飾展示亞裔文化的多樣性。(記者高雲兒╱攝影)

由皇后區法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)主辦的「2026年農曆新年遊行」21日在法拉盛舉行，為大紐約地區慶祝農曆新年的重頭戲之一。當日鑼鼓喧天、金龍飛舞、醒獅起舞，且今年適逢遊行30周年，陣容較往年更壯觀，參與團體比去年增加20%、近100個團體、50輛花車與各式車輛組成浩蕩隊伍，為馬年新春掀起高潮，濃濃年味瀰漫街頭。

遊行隊伍自市警109分局門前啟程，由騎警與機車警隊整齊列隊開道，紐約市警軍樂隊緊隨其後，鼓號齊鳴，為遊行增添熱鬧氣氛。隨後由紐約亞裔 警務協會(NYPD Asian Jade Society)及各界代表領隊，沿友聯街、三福大道、緬街前進，沿途商業區人潮洶湧，居民與遊客紛紛駐足拍照，氣氛熱烈。

今年遊行陣容格外強大，主辦方指出，近100個團體參與巡遊，除舞龍舞獅與傳統民俗表演外，還包括多族裔社區機構、學校團體及企業代表。50輛花車裝飾著不同的吉祥圖案，整體參與人數達數千人，紐約大都會棒球隊吉祥物Mr. Met與Mrs. Met亦為活動增添歡樂氣氛。

社區組織與學校團體也踴躍參與，身著傳統服飾展示亞裔文化的多樣性，如130小學、皇后區圖書館、紐約知行教育中心、華策會福壽老人中心、皇后區商會、守護天使、台灣商會、皇后區童子軍、天景購物中心、天廣商城、亞平會、紐約槍械設計協會、紐約勵馨、亞美醫師協會及聖麥可天主教學校等。

州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)、國會眾議員孟昭文、州長霍楚(Kathy Hochul)代表和州酒類管理廳華裔廳長范文麗、各級民代及法拉盛華人工商促進會遊行籌委會主席、華商會首席顧問杜彼得和理事長鄭棟煥等人領隊，向社區民眾拜年。

杜彼得表示，農曆新年遊行不僅是華人慶祝新年的重要慶典，更是最能代表亞裔文化的盛事。30年來，參與遊行的不同族裔機構與團體愈來愈多，在遊行路線上以本身文化特色向民眾拜年，彰顯農曆新年遊行已融入美國多元移民文化。

孟昭文向社區民眾祝賀新年快樂，州參議員劉醇逸則推著坐輪椅的母親一同出席，場面溫馨。狄拿波利表示，感謝華商會多年來舉辦農曆新年遊行，使法拉盛成為充滿活力的社區，他笑稱自己也是馬年出生，希望為新的一年帶來好運。

市主計長李文(Mark Levine)則肯定法拉盛商業街區與小商業對紐約經濟的重要性。代表霍楚的范文麗說，霍楚致力於支持移民家庭與社區發展，她同時向華商會頒發州長賀狀，肯定其對社區的長期貢獻。