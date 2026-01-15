獨家/抵美1年多突遭重創 36歲華裔移民車禍截肢 仰賴社區援助

我的頻道

關稅談判底定 台行政院：台灣模式進軍美供應鏈

記者高雲兒╱紐約即時報導
事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」(受訪者提供)
抵達美國僅一年多，36歲華裔新移民張先生原本靠打零工與太太在美甲店的收入，維持一家三口的基本生活，卻在去年5月因一場嚴重交通事故雙腿截肢，生活被徹底打亂。在缺乏合法身分與社會福利保障的情況下，這個家庭目前只能在社區志願者協助下，勉強應對眼前困境。

張先生與太太及年幼女兒於2024年5月抵達美國。一家三口歷經約兩個月行程後入境，最終落腳紐約。初來乍到，生活條件有限，張先生以各類零工維持家計，太太則在美甲店工作分擔家庭開銷。

誰料2025年5月，張先生於夜間騎乘電單車過馬路時發生交通事故，被緊急送醫。經醫師多次評估與多次手術，為保住性命，最終須將雙腿截肢，截肢位置至大腿中段。張先生住院治療一個多月後，就於7月初出院。但目前仍在進行後續治療，並預計下個月進行胯骨相關手術。

事故發生後至今，張先生形容自己「腦子空空」，「誰能想到好好的一個人，突然就變成這個樣子。」他說，很多時候不知道該說什麼、也不知道該想什麼，只能默默躺在床上，慢慢接受「截肢」的事實。

目前，張先生日常行動主要依靠輪椅，生活起居幾乎完全仰賴家人協助。他表示，事故後「連上廁所都需要太太抱著過去」，而太太同時還要負責接送6歲女兒上下學，生活壓力明顯加重。由於需要全天照顧丈夫和女兒，張太太目前無法外出工作。

在經濟方面，張先生坦言，後醫療與生活支出迅速累積，信用卡早已刷爆，「如果沒有社區和大家的幫忙，在這裡真的不知道怎麼撐下去。」他也補充，目前並不清楚還能從哪些管道獲得進一步協助，而交通事故相關案件仍在法律程序中，律師告知可能需要數年時間才能有結果與賠償。

另外，一家人目前尚無合法身分，也無法申請政府住房補助或社會福利，生活開支主要依靠社區提供的食品救濟，以及國內親友不定期匯款支撐。張先生說，現在一家人能省則省，「天氣冷也不太捨得開暖氣。」

張先生說，自己再怎麼辛苦都還能撐，但最不捨的是辛苦的妻子，和年幼的孩子，「以後也沒辦法再把女兒抱起來、舉高高，只能跟著我們一起受委屈。」

目前，社區志願者正協助該家庭對接生活物資與實際支援。若有朋友希望提供經濟捐助，可自行與當事家庭對接，求助者姓名為Zhang Fuqiang，轉帳可透過Zelle，帳號為[email protected]，名字是zhangfuqiang。

在物資支援方面，法拉盛地區的物資可每周四12時後，送至AAC紐約巡邏處，地址為三福大道132-35號L3，聯絡電話(347)506-0122；布魯克林地區則可送至 947 57th Stree。

為方便協調，社區亦提供家庭成員衣物尺寸作為參考，其中女兒現年6歲，衣物為S碼，身高約130公分，鞋碼為中國32碼，約美碼1Y；母親身高約167公分，褲子2碼、上衣S碼，鞋碼8碼；父親上衣尺寸為M碼。

佛州槍店老闆非法向紐約販運槍枝 被控71罪
