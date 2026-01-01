曼達尼午夜宣誓 紐約首位穆斯林、南亞裔市長就任

1月1日剛過午夜，曼達尼(Zohran Mamdani)在已棄用的紐約市政廳地鐵站宣誓就任紐約市市長，正式展開任期。(取自市長辦公室)

1月1日剛過午夜，曼達尼 (Zohran Mamdani)在已棄用的市政廳地鐵站 宣誓就任紐約市市長。一年內，曼達尼從名不見經傳的州議員，躍升為國際矚目人物，成為紐約市首位穆斯林市長和首位南亞裔市長。

儀式選在市政廳旁一座早已停用的地鐵站舉行。該站於1904年啟用，曾是紐約最早的28座地鐵站之一，以拱形磁磚、吊燈與拱頂天花板聞名，象徵城市在實用需求之外，也追求公共建設的美感。

午夜前四分鐘，34歲的曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)，以及州檢察長詹樂霞 (Letitia James)搭乘6號線列車抵達站內。三人走上寫有「City Hall」字樣的拱門階梯，等待午夜到來。隨著臨時倒數與「新年快樂」的呼喊聲，曼達尼左手按在兩本「古蘭經」上、右手舉起，宣讀就職誓詞。兩本「古蘭經」分別屬於他的祖父，以及非洲裔歷史學者與作家施翁伯格(Arturo Schomburg)。在家人、盟友與媒體的見證下，詹樂霞為他監誓。「恭喜你，市長先生，」詹樂霞說，現場響起掌聲。

隨後，曼達尼簽署就職文件，依規定繳交九元現金給市書記官麥斯威尼(Michael McSweeney)，並在皮革裝訂的名冊上簽名，以供日後市政文件核對筆跡。整個儀式僅約十分鐘，出席者約20人，包括他與妻子的父母。

曼達尼的母親、電影導演奈兒(Mira Nair)在儀式後表示，兒子自小就具備領導力，「這並非突如其來，而像是順著人生的河流前行。這原本難以想像，但卻十分美好。」