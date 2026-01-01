我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大又美法」免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

冬日出遊 美東海岸5個度假地最不傷荷包

曼達尼午夜宣誓 紐約首位穆斯林、南亞裔市長就任

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
1月1日剛過午夜，曼達尼(Zohran Mamdani)在已棄用的紐約市政廳地鐵站宣誓就任紐約市市長，正式展開任期。(取自市長辦公室)
1月1日剛過午夜，曼達尼(Zohran Mamdani)在已棄用的紐約市政廳地鐵站宣誓就任紐約市市長，正式展開任期。(取自市長辦公室)

1月1日剛過午夜，曼達尼(Zohran Mamdani)在已棄用的市政廳地鐵站宣誓就任紐約市市長。一年內，曼達尼從名不見經傳的州議員，躍升為國際矚目人物，成為紐約市首位穆斯林市長和首位南亞裔市長。

儀式選在市政廳旁一座早已停用的地鐵站舉行。該站於1904年啟用，曾是紐約最早的28座地鐵站之一，以拱形磁磚、吊燈與拱頂天花板聞名，象徵城市在實用需求之外，也追求公共建設的美感。

午夜前四分鐘，34歲的曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)，以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)搭乘6號線列車抵達站內。三人走上寫有「City Hall」字樣的拱門階梯，等待午夜到來。隨著臨時倒數與「新年快樂」的呼喊聲，曼達尼左手按在兩本「古蘭經」上、右手舉起，宣讀就職誓詞。兩本「古蘭經」分別屬於他的祖父，以及非洲裔歷史學者與作家施翁伯格(Arturo Schomburg)。在家人、盟友與媒體的見證下，詹樂霞為他監誓。「恭喜你，市長先生，」詹樂霞說，現場響起掌聲。

隨後，曼達尼簽署就職文件，依規定繳交九元現金給市書記官麥斯威尼(Michael McSweeney)，並在皮革裝訂的名冊上簽名，以供日後市政文件核對筆跡。整個儀式僅約十分鐘，出席者約20人，包括他與妻子的父母。

曼達尼的母親、電影導演奈兒(Mira Nair)在儀式後表示，兒子自小就具備領導力，「這並非突如其來，而像是順著人生的河流前行。這原本難以想像，但卻十分美好。」

公開就職典禮則於1日下午1時在市政廳階梯舉行，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)主持宣誓，眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)發表開場致詞。約4萬人出席了儀式，包括前任市長亞當斯(Eric Adams)。

公開就職典禮則於1日下午1時在市政廳階梯舉行，聯邦參議員桑德斯(Bernie S...
公開就職典禮則於1日下午1時在市政廳階梯舉行，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)主持宣誓，眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)發表開場致詞。(取自市長辦公室)

曼達尼 地鐵站 詹樂霞

上一則

影／冰風暴肆虐東北部 紐約婦遭狂風吹倒撞進灌木叢
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼將就任 紐時：首位可蘭經宣誓紐約市長

曼達尼將就任 紐時：首位可蘭經宣誓紐約市長
聯邦砍反恐資金遭法官裁定違法聯邦砍紐約州反恐資金 法官裁定違法

聯邦砍反恐資金遭法官裁定違法聯邦砍紐約州反恐資金 法官裁定違法
跨性別未成年醫護費遭終止 19州和華府告衛生部

跨性別未成年醫護費遭終止 19州和華府告衛生部
假日搭機遇阻 3情況航空公司須賠償

假日搭機遇阻 3情況航空公司須賠償

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08

超人氣

更多 >
4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案

4星座元月事業運走強 獅子爽領獎金、他靠好同事推進專案
福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」

福原愛將迎第三胎 親認「這件事一直很後悔」
展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評

展開賭城駐唱 珍妮佛羅培茲妙回「老是一絲不掛」批評
400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾

400磅仿製巨石失控 迪士尼員工肉身擋下道具滾向觀眾
Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」

Meta天價買下Manus 創辦三小伙「草根暴富」