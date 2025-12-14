曾在紐約華社犯案 布碌崙男子涉多宗持刀傷人案被起訴

27歲的海德涉及多宗持刀傷人和縱火案，已被逮捕控罪。(紐約市警提供)

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室宣布，一名報住在康尼島的男子因涉及多起暴力攻擊和縱火案，落網後近日被大陪審團起訴控罪；該名男子也曾在華人 群居的羊頭灣社區犯案，過堂時被法官要求接受精神鑑定。

被告為27歲的海德(Odyssey Head)，他10日出庭時面臨二級謀殺未遂、一級襲擊、二級縱火等罪名，法官對此下令無保釋羈押他，並要求其接受精神鑑定，他將定於明年1月21日(周三)出庭。

紀錄顯示，10月25日早上6時30分許，一名37歲的男子搭乘北行Q線途經布碌崙羊頭灣Cortelyou路交東16街一帶時，被海德用刀從嘴唇畫了一道深深的口子至臉頰，需要多針縫合。

同日晚上10時，一名53歲男子在東弗萊布許(East Flatbush)Foster大道交紐約大道路口，遭被告持刀靠近，接著在臉部左側被畫了一刀，在眼睛至耳朵的方向留下刀痕，需25針縫合。

隔日的10月26日，被告在東弗萊布許Newkirk大道襲擊一名56歲男子，從其後方割傷對方的脖子，險些傷及動脈，雖保住一命、但仍須縫10多針；除了以上的持刀傷人案外，10月25日被告也曾闖入一棟公寓樓，破壞大樓的設施後在地下室洗衣房內縱火，之後又前往一樓的垃圾收集站點燃物品後逃逸。

紐約市 警通過縱火案調查，發現他也是三起持刀攻擊案的嫌疑人，遂將其逮捕，並當時在他的身上搜到一把廚房刀具，相信就是他的犯案凶器。

「被告的行為令人感到恐懼、且是毫無理由地攻擊和重創三名受害者，甚至可能奪走他們的生命」，蔣沙樂說，布碌崙的凶殺和槍枝暴力案如今都降到歷史新低，比過去數十年都來得安全，「我們不允許任何人破壞這來之不易的成果，將全力推動本案，追究責任並維護公共安全」。