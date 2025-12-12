曼哈頓梅西洗手間持刀刺傷遊客 43歲女落網

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約即時報導
曼哈頓梅西百貨洗手間刺傷案，43歲女子涉刺傷外州遊客母親被捕。梅西百貨示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)
曼哈頓梅西百貨洗手間刺傷案，43歲女子涉刺傷外州遊客母親被捕。梅西百貨示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

位於曼哈頓中城先驅廣場(Herald Square)的梅西百貨(Macy's)旗艦店，11日下午發生一起持刀攻擊事件，一名女子在店內洗手間遭刺傷，嫌犯則已被市警(NYPD)拘捕，受到多項重罪指控，包括企圖謀殺。

市警表示，案件發生於當日下午約3時15分，警方接獲911報案，指位於西34街與百老匯交界的梅西百貨內發生攻擊。警員趕抵現場後，發現一名來自加州的39歲女子在七樓洗手間內背部及手臂多處刀傷。

警方表示，嫌犯為43歲女子阿亨(Kerri Aherne)，原籍麻薩諸塞州圖克斯伯裡(Tewksbury)，目前在紐約無固定住所。警方稱，阿亨在洗手間內持刀多次刺向受害者，並畫傷其手臂。現場使用的刀具已被警方搜獲。

受害女子當時正與丈夫及年幼女兒在店內購物，並在洗手間為嬰兒更換尿布時遇襲，其丈夫聽聞異狀後進入洗手間，協助制止嫌犯，並將其控制至警方到場。警方指出，受害嬰兒並未受傷。

急救人員隨後將傷者送往表為醫院(Bellevue Hospital)治療，情況穩定，警方表示，嫌犯與受害者彼此並不認識，傷人前兩者並無有過爭執，犯案動機仍在調查中。警方目前以兩項企圖謀殺罪，以及襲擊罪、非法持有武器及危害兒童福利等罪名指控阿亨，她在曼哈頓刑事法院的過堂程序仍待進行。

梅西百貨發言人透過聲明表示，對此案件深感遺憾，並強調顧客及員工的安全始終是首要考量，後續將全力配合執法部門調查。

根據市警統計，梅西百貨所在的中城南分局(Midtown South Precinct)今年截至本月7日共錄得516宗重罪襲擊案件，較去年同期略有上升；全市層面，相關案件年增幅低於0.5%，此外該旗艦店在過去一個月內已發生第二宗暴力案件，先前曾有一名長者在店內遭襲。

梅西百貨 曼哈頓 加州

從森林看到湖泊 造訪紐約州小鎮漫遊雪國風光
