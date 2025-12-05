中國奶茶出海大戰 「卷」到法拉盛

法拉盛核心地段王子街(Prince St)茶飲店林立，被稱為「奶茶一條街」甚至被戲謔為「糖尿病一條街」。(攝影／尤昱程)

近年皇后區法拉盛 租金長勢驚人，催逼不少店家或遷址或關門；然而，仍有不少勇者飄洋過海慕名前來開店，最有代表性的便是中國的茶飲品牌，以至於法拉盛核心地段王子街(Prince St)茶飲店林立，被稱為「奶茶一條街」甚至被戲謔為「糖尿病一條街」。

數據顯示，過去一年法拉盛市中心商鋪更迭頻繁，共有20家店面歇業及35家新店開幕，其中新開的多為奶茶店與火鍋店。在奶茶和咖啡的大戰中，甚至還熬死了位於緬街夾夾41大道的星巴克 ，這家開了多年的店已在9月底宣告歇業。

中國奶茶店大舉出海，是在中國「產能過剩」和「內需不足」的大背景下出現的，許多商家在中國的市場已接近飽和或疲於瘋狂地內卷，因此紛紛把視線投向海外，尋找新的增量空間。

而在美國的奶茶行業，數據顯示，沒有一家奶茶品牌的市場份額超過5%，這意味著所有玩家都有機會攻城掠地；像法拉盛這樣擁有高密度華語人口及龐大年輕消費群的社區，便成為它們出海後的第一跳板與試煉場。

於是，喜茶、奈雪、茶百道、滬上阿姨、撻檸...這些人們耳熟能詳的茶飲品牌都在法拉盛落地，也確實引爆了一波風潮。滬上阿姨在開業運營三天內就收到逾3000份訂單，總額交易也達6萬5000元，奈雪開業三天的營業額則逼近8萬7000元，店前大排長龍的景象輪番上演。

但是被新一輪資本奶茶店捲走的，或許也還是奶茶店。緬街38-03號的願茶門店被茶百道取代，願茶則是第一批出海的老玩家。在紐約起家、位於40路的Yaya茶也在今年關門，告示上坦承因「激烈競爭」無法持續經營，之後那句「我們鼓勵您們支持社區中的當地商家」，似乎也意有所指。

法拉盛商家自我迭代的速度似愈發加快，後浪進場之後，誰也不能保證數年甚至數月後，自己就不是那個被拍死在沙灘上的前浪。畢竟，美國牌局也有美國牌局的玩法，並不會一味遷就快周轉的玩家。