曼哈頓地鐵離奇火警 他在車廂睡著了褲子起火

曼哈頓時報廣場地鐵站發生離奇起火事件，一名遊民稱自己在車廂內睡覺時被人縱火點燃了褲子，但後來又反覆改口。警方目前尚未確認起火原因。(記者許君達／攝影)

曼哈頓 地鐵內1日凌晨發生火災，一名在車廂內睡著的乘客褲子起火，導致腿部燒傷。警方正在調查起火原因，據受害人自述，他被人縱火，但該說法尚未得到權威認證。

警方通報，1日凌晨3時10分左右接到報警，稱曼哈頓時報廣場地鐵站 發生火災。目擊者說，受害人當時下半身起火，從一列北行方向的3號線列車中逃至月台，並在工作人員的幫助下報警求助。經現場查驗，他的腿部嚴重燒傷，但神智清醒，被緊急送醫後已脫離了生命危險。

警方消息人士稱，受害男子55歲，疑為遊民 。在警方訊問時，他最初稱自己是在車廂內睡覺時被人縱火點燃了褲子，但此後便開始不配合調查，並反覆更改證詞，稱他最初的說法是編造的；警方在查看車站監控時，也未發現可疑者逃離現場。當局正在調查此案件的起因和過程，調查內容包括是否為自焚，以及是否屬於刑事案件。而截至發稿時，警方尚未公布任何相關信息，也未逮捕任何人。

去年12月底，康尼島地鐵站也曾發生縱火案，一名來自中美洲的無證移民在車廂內點燃了一名熟睡女子的衣物，然後冷漠地旁觀受害者從掙扎到死亡的全過程。兩人均為地鐵遊民，嫌犯薩帕塔(Sebastian Zapata-Calil)後被控一級謀殺罪。