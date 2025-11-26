女遊客昏倒落軌遭輾斷手足 MTA被裁賠償8200萬元

我的頻道

記者顏潔恩╱紐約即時報導
遭列車輾過失去一臂一腿的達席爾瓦。(取自達席爾瓦臉書)
遭列車輾過失去一臂一腿的達席爾瓦。(取自達席爾瓦臉書)

來自巴西的達席爾瓦(Luisa Janssen Harger Da Silva)2016年在布碌崙(布魯克林)大西洋大道(Atlantic Avenue)月台邊等車時，突然昏倒並跌落至鐵軌上，一輛進站的列車隨即從她身上輾過，造成她左臂和左腿受傷、最終截肢；該案歷經十年審理後，陪審團近日裁定大都會運輸署(MTA)失責，未能有效應對乘客跌落至軌道的狀況，判給達席爾瓦近8200萬元的賠償。

辯方指出，MTA過去15年的數據顯示，如果當局不採取措施安裝月台邊緣等安全裝置，無辜乘客跌落軌道的事件，「幾乎可以確定是會發生的事」；「在已知且可預防的危害面前仍選擇不作為，正是過失最明確的定義」，達席爾瓦的一名代表律師羅斯(David Roth)說道。

律師也指出，MTA早在2011年就曾收到不用花錢就能安裝月台安全門的提案，當時有企業提交了方案，指他們能克服所有工程難題，在系統上安裝月台屏蔽門，而條件是安裝後他們能被允許在裝置上打廣告獲利；其中由產業龍頭Faiveley Transport的免費屏蔽門提案，被MTA稱為「令人印象深刻」，因其包含大量針對紐約市交通基礎設施存在問題的技術分析。

然而在提案提出後至止達席爾瓦遭遇事故期間，MTA並未對月台安全門進行更多的研究，還直接放棄了這個免費方案。

針對此，MTA目前已提出上訴，發言人明頓(Tim Minton)表示MTA完全不同意這項判決，他也表示，無法評論十幾年前的決策，但指出當時該公司的免費安全門提案和融資並未被確認。

另外撇開成本不談，明頓表示，大多數車站由於「物理可行性與無障礙等原因」，無法使用平台安全門；他最後也強調，MTA目前為止已在109個月台安裝某種形式的月台屏障。

據悉，去年的一項案例中，一名男子因醉酒跌落至軌道被列車撞擊，同樣失去一臂一腿，陪審團最初裁定賠償9000萬元，但今年6月法官將賠償金降至4000萬元；在2021年地鐵推人案的事故中，MTA被曝光，每年的訴訟成本平均為700萬元，MTA統計也顯示，列車撞擊事故正在逐年增加中，從2020年的169人到2023年共有241人遭列車撞擊。

