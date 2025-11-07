華埠羅斯福公園夜間驚傳攻擊案 男子被拳打又遭刺傷

華埠羅斯福公園夜間驚傳攻擊案，男子被兩嫌犯拳打又遭刺傷。(NYPD提供)

曼哈頓華埠 長期被指治安不佳的羅斯福公園(SDR Park)，上月初再傳暴力事件，一名年輕男子在夜間遭兩名陌生人圍毆並刺傷；市警現正追緝行凶後逃逸的嫌疑人，並呼籲民眾提供線索。

警方表示，案件發生於10月6日晚間約9時20分，一名23歲男子在羅斯福公園內與兩名身份不明人士發生口角，隨後遭對方多次拳打並以利器刺傷身體多處。兩名嫌犯隨即沿企李士提街(Chrystie St.)向北逃逸。傷者由急救人員送往表為醫院(NYC Health + Hospitals/Bellevue)檢查，目前情況穩定。

知情人表示，受害者為非亞裔 。警方已公布涉案兩名嫌疑人的影像，呼籲任何知情人士提供信息。民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577，以及在X(推特)上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，身分將會保密。