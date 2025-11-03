我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

紐約市議會普選 皇后區、布碌崙華人選區看點多

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔黃友興(左)將代表民主黨出戰市議會第30選區議員席位，與共和黨候選人瓦伊楚納斯(右)拚高下。(黃友興提供)
華裔黃友興(左)將代表民主黨出戰市議會第30選區議員席位，與共和黨候選人瓦伊楚納斯(右)拚高下。(黃友興提供)

紐約市普選，4日為投票日。除市長之爭外，皇后區與布碌崙(布魯克林)華裔及亞裔聚居區，也有多位議員候選人值得關注。

在皇后區第30選區，以民主黨身分出線的黃友興，將與代表共和黨及保守黨的瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)對決。該選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、艾姆赫斯特等地段，近年來華人居民數量有所增長，目前約有20%亞裔。

受限於任期限制，不再連任的現任市議員霍登(Robert Holden)，既支持在其辦公室擔任選民服務與預算主任的黃友興，也支持副幕僚長瓦伊楚納斯。這場選戰因此也被視為「君子之爭」，兩位候選人均承諾若當選，將聘用另一人。而盡管選區內民主黨選民占優勢，但在上一次無對手的選舉中，霍登在共和黨和保守黨票線上的得票，幾乎與民主黨票線相當。

在皇后區第19選區，33歲的華裔前消防員趙榮光(Benjamin Chou)將挑戰現任共和黨籍市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)。該選區涵蓋白石鎮、貝賽、道格拉斯頓等地區，擁有相當多的東亞裔居民。在民主黨初選中大幅領先的趙榮光，目前獲州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)及眾議員金兌錫等背書，但數年前仍屬中間偏紫的該選區，近年日趨右轉，2021年曾以不到400票的優勢，擊敗前州參議員艾維拉(Tony Avella)的帕拉迪諾，在兩年後則以20個百分點大勝艾維拉，顯示其穩固的支持率。

南布碌崙(布魯克林)第47選區也面臨一場鏖戰。現任市議員紀思庭(Justin Brannan)屆滿，聖托索(Kayla Santosuosso)及薩蘭托普洛斯(George Sarantopoulos)分別代表民主黨及共和黨出戰。該選區涵蓋班森賀、貝瑞吉、戴克高地與康尼島等地，有20%亞裔。該區雖已超過20年未由共和黨人代表市議會，但在2023年選區重畫時納入康尼島，加之南布碌崙近年轉紅的勢頭，對民主黨來說並非理所當然的安全席位。聖托索曾任紀思庭顧問，薩蘭托普洛斯則為一家自動提款機與信用卡支付處理公司的創辦人。

此外，在曼哈頓華埠市議員第一選區，共和黨籍的川普支持者、華裔牧師丘海倫(Helen Qiu)將挑戰民主黨籍的現任市議員馬泰(Christopher Marte)。而在長島，華裔劉偉豪(Jason Lew)則正角逐North Hempstead的鎮書記。

➤➤➤點擊看《11/4州級與地方選舉》專題報導

民主黨 共和黨 亞裔

上一則

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

下一則

曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

民主黨大選死因為何？研究：「白左」政策失工薪階層支持

民主黨大選死因為何？研究：「白左」政策失工薪階層支持
眾院民主黨領袖批共和黨「不認真重啟政府」 是拿飢餓當武器

眾院民主黨領袖批共和黨「不認真重啟政府」 是拿飢餓當武器
聯合民主黨集會 背書曼達尼、白艾榮

聯合民主黨集會 背書曼達尼、白艾榮
紐森力推重畫選區提案 54頂級捐款人觀望

紐森力推重畫選區提案 54頂級捐款人觀望

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外