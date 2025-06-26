我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫雯夫妻利用政府採購PPE收數百萬元回扣

傳美以協議擬2周結束加薩戰爭 4國接管取代哈瑪斯

孫雯夫妻遭追加指控 疫期利用政府採購PPE收數百萬元回扣

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫雯和胡驍被指控在新冠疫情期间利用PPE合同收取數百萬元回扣。(本報檔案照)
孫雯和胡驍被指控在新冠疫情期间利用PPE合同收取數百萬元回扣。(本報檔案照)

聯邦檢方近日對紐約州政府前高官孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)再次提出追加指控，指控他們在新冠疫情初期，利用紐約州政府採購個人防護裝備(PPE)的機會，私自將合同轉給和他們有個人聯繫的兩家公司，並從中收取回扣數百萬元。孫雯和胡驍被指控犯有電信欺詐、陰謀電信欺詐、賄賂、陰謀詐騙美國等罪名，胡驍還被指控逃稅。

聯邦檢方在26日公布的追加起訴書中稱，新冠疫情開始時，孫雯利用其在中國政府的影響力，協調州政府向中國供應商購買個人防護裝備。除了中國政府介紹的一些供應商外，孫雯還介紹了兩家並非由中國政府推薦的供應商，公司A和公司B，並偽稱這兩家公司也是中國政府推薦的。實際上，公司A由孫雯一位表兄弟經營，公司B由胡驍及其商業夥伴經營。在孫雯的協調下，這兩家公司分別與紐約州政府簽訂了多份個人防護裝備合約，每份合約價值數百萬元。孫雯沒有向州政府披露她和胡驍與這兩家公司的關係，也沒有透露他們從中獲取部分利潤。

為了向紐約州政府採購部門隱瞞她與公司A的關係，孫雯偽造了一份文件，假稱江蘇省商務廳曾推薦公司A。公司A在2020年和2021年間向孫雯和胡驍付款總計約230萬元。這些回扣本應為稅前收入，但胡驍並未申報這些收入。

孫雯還通過安排，將公司B也列為紐約州政府的供應商，孫雯在自己的電腦中有一份州政府個人防護裝備供應商的清單，在關於公司B「我們為什麼與這個公司做生意」一欄，孫雯填的是「公司B由中國商務部」推薦，但實際上該公司並沒有獲得這一推薦。

根據在胡驍一個電子帳戶中發現的一份表單，胡驍預計從公司A和公司B與紐約州衛生局簽訂的合約中獲得的利潤總額為802萬9741元。

紐約州 疫情 商務部

上一則

金主、盟友紛紛轉向 葛謨恐退選紐約市長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

用書籍內容訓練聊天機器人Claude 聯邦法官：不違法

用書籍內容訓練聊天機器人Claude 聯邦法官：不違法
喊凍結房租、免費公車…曼達尼聚焦民生 在分裂民主黨成新星

喊凍結房租、免費公車…曼達尼聚焦民生 在分裂民主黨成新星
大而美法案、稅收抵免終止 恐致1600萬人失健保

大而美法案、稅收抵免終止 恐致1600萬人失健保
3龍捲風、冰雹橫掃北達州 樹倒停電淹水 3死 風暴將襲紐約州北部

3龍捲風、冰雹橫掃北達州 樹倒停電淹水 3死 風暴將襲紐約州北部

熱門新聞

艾默生學院最新民調指，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨的48%。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

2025-06-23 11:17
位於曼哈頓中城、有百年歷史的羅斯福酒店，經過疫情挑戰和接待無證客任務之後，23日正式關閉。(記者許君達╱攝影)

紐約羅斯福酒店無證客中心熄燈 華人走線客感慨

2025-06-25 06:36
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

2025-06-21 15:52
紐約市長民主黨初選於24日落幕，紐約州眾議員曼達尼在首輪勝出，他在勝選感言中引用南非前總統曼德拉的名言「事情完成之前，往往看似不可能。」(路透)

紐約市長初選／曼達尼勝選感言 引用南非前總統曼德拉這句名言

2025-06-25 07:47
根據本報獨家訪問近期從移民拘留所獲釋的華人所言，新澤西伊麗莎白拘留中心內，有犯罪紀錄的在押者更多，但遣返仍遵守法律程序。同時，川普上任後，被無辜抓捕的「良民」以及華人面孔數量顯著增加。圖為ICE駐紐約辦事處入口。(記者許君達／攝影)

ICE拘留中心獲釋華人 揭關押內幕 「華人移民變多」

2025-06-20 02:30

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全

若核戰爆發恐釀50億人死亡 專家曝這兩個國家最安全
被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行

被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行