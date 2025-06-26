孫雯夫妻遭追加指控 疫期利用政府採購PPE收數百萬元回扣

孫雯和胡驍被指控在新冠疫情期间利用PPE合同收取數百萬元回扣。(本報檔案照)

聯邦檢方近日對紐約州 政府前高官孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)再次提出追加指控，指控他們在新冠疫情 初期，利用紐約州政府採購個人防護裝備(PPE)的機會，私自將合同轉給和他們有個人聯繫的兩家公司，並從中收取回扣數百萬元。孫雯和胡驍被指控犯有電信欺詐、陰謀電信欺詐、賄賂、陰謀詐騙美國等罪名，胡驍還被指控逃稅。

聯邦檢方在26日公布的追加起訴書中稱，新冠疫情開始時，孫雯利用其在中國政府的影響力，協調州政府向中國供應商購買個人防護裝備。除了中國政府介紹的一些供應商外，孫雯還介紹了兩家並非由中國政府推薦的供應商，公司A和公司B，並偽稱這兩家公司也是中國政府推薦的。實際上，公司A由孫雯一位表兄弟經營，公司B由胡驍及其商業夥伴經營。在孫雯的協調下，這兩家公司分別與紐約州政府簽訂了多份個人防護裝備合約，每份合約價值數百萬元。孫雯沒有向州政府披露她和胡驍與這兩家公司的關係，也沒有透露他們從中獲取部分利潤。

為了向紐約州政府採購部門隱瞞她與公司A的關係，孫雯偽造了一份文件，假稱江蘇省商務廳曾推薦公司A。公司A在2020年和2021年間向孫雯和胡驍付款總計約230萬元。這些回扣本應為稅前收入，但胡驍並未申報這些收入。

孫雯還通過安排，將公司B也列為紐約州政府的供應商，孫雯在自己的電腦中有一份州政府個人防護裝備供應商的清單，在關於公司B「我們為什麼與這個公司做生意」一欄，孫雯填的是「公司B由中國商務部 」推薦，但實際上該公司並沒有獲得這一推薦。

根據在胡驍一個電子帳戶中發現的一份表單，胡驍預計從公司A和公司B與紐約州衛生局簽訂的合約中獲得的利潤總額為802萬9741元。