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紐約市長之爭／葛謨留一手？ 有可能以獨立身分參選

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紐約州前州長葛謨雖已向票數領先的紐約州眾議員曼達尼祝賀，但今年11月4日的市長選舉投票日，他仍有可能出現在選票上。(美聯社)
紐約州前州長葛謨雖已向票數領先的紐約州眾議員曼達尼祝賀，但今年11月4日的市長選舉投票日，他仍有可能出現在選票上。(美聯社)

紐約市長民主黨初選24日(周二)首輪開票後，紐約州前州長葛謨（Andrew Cuomo）雖已向票數領先的紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）祝賀，但今年11月4日的市長選舉投票日，他仍有可能出現在選票上。

除了現任市長亞當斯（Eric Adams）已表示將在26日宣布以獨立身分參選，根據紐約郵報報導，葛謨也有可能以獨立候選人身分參選。

葛謨的發言人阿佐帕迪（Richard Azzopardi）24日晚表示，前州長正積極保留參選的所有可能性。

CBS新聞網報導，葛謨在24日的書面聲明中表示：「我已致電曼達尼議員，祝賀他今晚的勝利。我也感謝我的團隊在這次競選中的傑出表現。我將在所有選票數據出爐後，仔細分析排名選擇投票結果，並與夥伴討論及決定最能幫助紐約市的行動路線。畢竟，我已獲得資格，可以以獨立候選人身分參加11月的市長選舉。」

紐約郵報報導，葛謨上個月已取得名為「奮戰與實現」（Fight and Deliver）的獨立選票欄位。

選舉委員會非正式結果顯示，第一輪排序投票中，曼達尼以43.51%的得票率領先，葛謨以得票率為36.42%排第二，紐約市主計長蘭德得票率為11.31%。結果顯示，曼達尼獲得約43.2萬張選票，而葛謨獲得36.2萬張選票。

葛謨 曼達尼 紐約市

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