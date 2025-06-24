紐約初選／布碌崙華社投票站晚間迎高峰 跑錯地點選民多

紐約市初選日，布碌崙(布魯克林)近華社8大道的日落公園永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)在下午4時已迎來近250位選民，截至下午7時許則是迎來350名。(記者馬璿／攝影)

紐約市初選日，布碌崙(布魯克林)近華社8大道的日落公園永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)在下午4時已迎來近250位選民，截至下午7時許則是迎來350名。根據協調員所述，當日仍有部分選民因未註冊黨派而無法投票 ，且許多選民過去雖都在該站投票，但到現場確認後才發現被安排至其他投票站，讓民眾感到相當困惑。但除此之外，絕大部分的流程都相當順利。該投票站受訪的華裔 選民則大多表示因醫療保險、可負擔性與免費公車等政策，選擇將曼達尼(Zohran Mamdani)排在第一，也有華裔選民較屬意前市主計長斯靜格(Scott Stringer)增加警力、提升公共安全的政見。

下午6時，永援聖母殿投票站陸續迎來人潮，至晚間7時人數已達352名。協調員Ann Tram表示，今日由於天氣炎熱，正午時間來到投票站的選民並不多，且仍有出現不少選民因未註冊而撲空情況。此外，其餘現場工作人員也提出，初選當日投票人數預計較提前投票日平均增加18%，但許多選民過去都曾在總統大選時來到聖母殿投票，便下意識以為自己初選地點也會相同，直到登錄系統才發現被分配至其他投票站，導致民眾在破百的溫度下需奔波至他處才能投票。

而受訪華裔選民的投票意向則相對一致，Sabrina表示，她支持曼達尼提出的平價醫療服務及免費公車政策，且曼達尼對以色列的態度較聚焦當地選民，而不是為博選票而關注外國事務，讓她相信曼達尼是站在人民角度出發。而洪Erin也提出相似觀點，她表示，曼達尼草根的競選策略和平價醫療讓她認為曼達尼是較為關注本地居民的候選人。

而另一名華裔選民高先生則表示，看見自己的親朋好友因高昂的生活成本掙扎，讓他決定選擇政見重點在可負擔性的曼達尼。但小房東卓先生則表示，租霸的問題讓許多辛苦打拚的小戶型房東陷入困境，甚至需要耗時數年訴訟。「不求要完全站在房東這邊，但只求一個公平的政策，」基於此立場，較為保護租客的曼達尼理念便與他大相逕庭。

姜女士則表示支持斯靜格與市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)，認為他們提倡增加警力、反對遊民所並提供可負擔住房予長者的政策與她的理念相同。此外，她也投票給了表態反對興建遊民所的主計長候選人李文(Mark Levine)。而友人林女士雖不便透露自己的屬意人選，但她重視公共安全與教育議題，鼓勵華人應行使投票權，並尊重每個人想支持的對象。