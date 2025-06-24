紐約華埠初選日人數不及提前投票 華人選民並不熟悉選情
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24日，紐約市長初選拉開帷幕，截至當日下午3時，位於華埠的孔子大廈投票站及麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)共計入逾700票。工作人員表示，初選當日的參與度不及提前投票時期；不少中文翻譯員也指出，多數華人選民對於選情並不熟悉。
為幫助選民跨越語言障礙，麥地臣社區中心配有普通話、廣東話、西語等翻譯員，僅為選民提供翻譯服務，並不給予任何選情相關的建議或信息。廣東話翻譯員司徒先生表示，據他觀察，約有80%的華人選民需要語言幫助，不少也會詢問投票建議，「熟悉選情的華人不到半數」。
司徒先生也指出，雖然華人選民存在信息不足的情況，但對投票這件事極為看重；「我看得出他們很多人對這件事很認真，將投票作為一項重要任務和使命來看待」。
截至24日下午3時，麥地臣社區中心計入450票；工作人員表示，提前投票期間，選民更為積極，而初選日當日的低迷或與高溫天氣有關，「這是度假天氣，人們應該在海邊，而不是在城市裡」。
而孔子大廈投票站初選日門可羅雀，截至下午3時，僅計入267票。翻譯員陳先生表示，他認為了解選情的華人選民不足三成，「尤其是這個社區很多老人，有些連參與選舉的職務都分不清」。陳先生指出，這與本地華文媒體信息呈現不當有關，「我爸爸就是看華文報紙，但信息太龐雜，他看完後也理不清頭緒」。
在接受本報採訪的華人選民中，部分無法清楚匹配參選人與所選職位，如將尋求連任的華埠片區市議員馬泰(Christopher Marte)誤認為市長參選人。一名社區人士指出，這或與微信等華語社媒「喊口號式」的拉票有關，「所有帖子都只說選某某某，這樣的口號喊太大聲，會讓不熟悉政治的選民忽略具體參選崗位的職責是什麼」。
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