紐約華埠初選日人數不及提前投票 華人選民並不熟悉選情

截至24日下午3時，麥地臣社區中心計入450票；工作人員表示，提前投票期間，選民更為積極。(記者曹馨元╱攝影)

24日，紐約市長初選拉開帷幕，截至當日下午3時，位於華埠 的孔子大廈投票 站及麥地臣社區中心(Hamilton Madison House)共計入逾700票。工作人員表示，初選當日的參與度不及提前投票時期；不少中文翻譯員也指出，多數華人 選民對於選情並不熟悉。

為幫助選民跨越語言障礙，麥地臣社區中心配有普通話、廣東話、西語等翻譯員，僅為選民提供翻譯服務，並不給予任何選情相關的建議或信息。廣東話翻譯員司徒先生表示，據他觀察，約有80%的華人選民需要語言幫助，不少也會詢問投票建議，「熟悉選情的華人不到半數」。

司徒先生也指出，雖然華人選民存在信息不足的情況，但對投票這件事極為看重；「我看得出他們很多人對這件事很認真，將投票作為一項重要任務和使命來看待」。

截至24日下午3時，麥地臣社區中心計入450票；工作人員表示，提前投票期間，選民更為積極，而初選日當日的低迷或與高溫天氣有關，「這是度假天氣，人們應該在海邊，而不是在城市裡」。

而孔子大廈投票站初選日門可羅雀，截至下午3時，僅計入267票。翻譯員陳先生表示，他認為了解選情的華人選民不足三成，「尤其是這個社區很多老人，有些連參與選舉的職務都分不清」。陳先生指出，這與本地華文媒體信息呈現不當有關，「我爸爸就是看華文報紙，但信息太龐雜，他看完後也理不清頭緒」。