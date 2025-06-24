我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好以伊停火協議不變 油價再暴跌 道指大漲逾500點

谷歌工程師涉殺妻案開審 他持電鋸全身染血畫面曝光

兩年接待15萬邊境來客 紐約最大無證客接待中心落幕

記者許君達╱紐約即時報導
位於曼哈頓東45街的羅斯福酒店無證客接待中心24日熄燈。(記者許君達╱攝影)
位於曼哈頓東45街的羅斯福酒店無證客接待中心24日熄燈。(記者許君達╱攝影)

設在曼哈頓羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的紐約市無政客接待中心連同庇護所24日熄燈，結束了為期兩年的運營。

羅斯福酒店1924年開業，擁有18層樓、超過1000個房間，包括前總統艾森豪在內的很多歷史名人均曾與其有過淵源。新冠疫情爆發後，酒店因設施老化、財務惡化而停業。紐約市府2023年5月起，將酒店整體包租，並設置庇護客抵達中心(Asylum Seeker Arrival Center)和人道應急救援中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)，負責為新抵達的無證客提供登記、體檢、法律諮詢等服務，並統一為他們安排庇護所床位。根據市府提供的數據，截至今年2月，在酒店登記並接受各項幫扶的人數已超過15萬。

根據數據和曾經在此處接受安置的華人走線客的反饋，中心從2024年下半年起，抵達人數顯著減少。今年2月，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將逐步關閉羅斯福酒店的接待中心，並將其服務功能和住客整合至市內其他人道安置機構。

據悉，23日為接待中心和安置酒店的最後一個營運日，整間羅斯福酒店從24日早7時起徹底關閉。本報記者24日走訪時發現，酒店正門鎖閉，僅有身穿制服的個別市府工作人員出入。據安保人員介紹，酒店內部「已完全清空」。

羅斯福酒店現為巴基斯坦國際航空公司所有，目前尚不清楚業者計畫未來如何處置這座閒置的百年老店。

在接待中心運營時，酒店一層大堂被用作等待區，據曾在酒店內登記的華人走線客回憶，人...
在接待中心運營時，酒店一層大堂被用作等待區，據曾在酒店內登記的華人走線客回憶，人潮高峰時曾在此處等待超過一天一夜。(記者許君達╱攝影)
擁有101年歷史的羅斯福酒店曾與包括前總統艾森豪等歷史人物有過淵源。(記者許君達...
擁有101年歷史的羅斯福酒店曾與包括前總統艾森豪等歷史人物有過淵源。(記者許君達╱攝影)
酒店接待中心及房間已於24日早7時全部搬遷完畢，安保人員介紹，酒店內部現已全部清...
酒店接待中心及房間已於24日早7時全部搬遷完畢，安保人員介紹，酒店內部現已全部清空。(記者許君達╱攝影)
羅斯福酒店接待中心內部。(記者許君達╱攝影)
羅斯福酒店接待中心內部。(記者許君達╱攝影)

庇護 紐約市 走線

上一則

紐約法拉盛緬街人孔蓋爆炸冒煙 警封鎖現場

下一則

紐約華埠初選日人數不及提前投票 華人選民並不熟悉選情
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛緬街人孔蓋爆炸冒煙 警封鎖現場

紐約法拉盛緬街人孔蓋爆炸冒煙 警封鎖現場
從首爾偷到紐約…華裔珠寶大盜認了調包鑽戒 最少坐牢3年

從首爾偷到紐約…華裔珠寶大盜認了調包鑽戒 最少坐牢3年
大紐約客家會辦「藍染體驗」台灣團隊來美授課 首對外開放

大紐約客家會辦「藍染體驗」台灣團隊來美授課 首對外開放
新聞眼／民粹潮下洩憤標靶 無證客真的都住豪華酒店？

新聞眼／民粹潮下洩憤標靶 無證客真的都住豪華酒店？

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
艾默生學院最新民調指，進步派參選人曼達尼(Zohran Mamdani)將以52%得票率領先前州長葛謨的48%。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

2025-06-23 11:17
皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)20日宣布，七名17歲青少年因涉嫌在法拉盛凱辛納走廊公園對兩名華裔少女施以集體暴力，被大陪審團正式以25項重罪起訴。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛華裔少女遭群毆 7青少年被控謀殺未遂等重罪

2025-06-20 18:48
紐約市皇后區一所特殊高中的副校長迪亞茲(Hector L. Diaz)，因遭13名女學生指控行為不當，日前已被教育局緊急調離職位。(取自領英)

紐約特殊高中副校長涉不當對待亞裔女學生 13人投訴

2025-06-21 15:52
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
布碌崙南區地鐵站日前發生一起仇恨犯罪，警方正通緝該名男嫌犯。(市警提供)

紐約布碌崙地鐵站爆仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被打

2025-06-18 12:05

超人氣

更多 >
洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20

洛杉磯、長島出走潮都搬去哪？全美最多人遷入城市TOP20
冰涼蘋果夾「這一味」 網驚：不愛水果都嗑完一顆

冰涼蘋果夾「這一味」 網驚：不愛水果都嗑完一顆
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光