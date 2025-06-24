兩年接待15萬邊境來客 紐約最大無證客接待中心落幕

位於曼哈頓東45街的羅斯福酒店無證客接待中心24日熄燈。(記者許君達╱攝影)

設在曼哈頓羅斯福酒店(Roosevelt Hotel)的紐約市 無政客接待中心連同庇護 所24日熄燈，結束了為期兩年的運營。

羅斯福酒店1924年開業，擁有18層樓、超過1000個房間，包括前總統艾森豪在內的很多歷史名人均曾與其有過淵源。新冠疫情爆發後，酒店因設施老化、財務惡化而停業。紐約市府2023年5月起，將酒店整體包租，並設置庇護客抵達中心(Asylum Seeker Arrival Center)和人道應急救援中心(Humanitarian Emergency Response and Relief Center)，負責為新抵達的無證客提供登記、體檢、法律諮詢等服務，並統一為他們安排庇護所床位。根據市府提供的數據，截至今年2月，在酒店登記並接受各項幫扶的人數已超過15萬。

根據數據和曾經在此處接受安置的華人走線 客的反饋，中心從2024年下半年起，抵達人數顯著減少。今年2月，市長亞當斯(Eric Adams)宣布，將逐步關閉羅斯福酒店的接待中心，並將其服務功能和住客整合至市內其他人道安置機構。

據悉，23日為接待中心和安置酒店的最後一個營運日，整間羅斯福酒店從24日早7時起徹底關閉。本報記者24日走訪時發現，酒店正門鎖閉，僅有身穿制服的個別市府工作人員出入。據安保人員介紹，酒店內部「已完全清空」。