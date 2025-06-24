紐約法拉盛緬街人孔蓋爆炸冒煙 警封鎖現場

24日上午約10時，法拉盛緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，附近路段緊急封鎖。(記者高雲兒╱攝影)

24日上午約10時，法拉盛 緬街驚傳地下人孔蓋連環爆炸事件，濃煙滾滾，現場一度傳出多聲巨響，民眾形容「像是連續放鞭炮」，濃烈的焦味與刺鼻煙霧在空氣中瀰漫，附近路段緊急封鎖，目前尚無人員受傷報告。

根據多位目擊者指出，爆炸地點發生於緬街與圖書館門前十字路口的人孔蓋，緊接著，緬街41-12號前方的井蓋也出現爆炸與冒煙情況，地面震動明顯，煙霧迅速蔓延至整個街角。

現場民眾表示，爆炸聲響共出現兩到三次，期間路人驚慌四散，部分商戶緊急關門觀察情況。警方與多輛消防車迅速趕抵，封鎖了緬街自41大道至41路之間路段，並展開現場排查與通風作業。聯合愛迪生電力公司亦派員到場，確認地下電力系統是否出現故障。

圖書館對面一棟商業大樓內的工作人員表示，爆炸造成整棟樓瞬間停電，IT系統全面癱瘓。「電一停整個網絡都掛了，電腦也開不了，根本沒辦法工作。」他說，煙霧「非常刺鼻、像燒膠皮一樣」，不少員工紛紛戴上口罩。他猜測，紐約地區最高氣溫突破華氏100度，爆炸可能和此有關。

警方表示，初步研判事故為地下電力設備老化或短路所致，電路明顯受到影響，尚無人員傷亡報告。消防人員正在針對地面溫度、氣體濃度進行監測，並排查是否有其他井蓋存在潛在爆炸風險。

此次爆炸發生地點鄰近法拉盛公共圖書館、商業街區與數間辦公大樓，正值平日上班時段，現場人流密集。事故不僅造成交通中斷，也對企業營運與民眾安全構成干擾。