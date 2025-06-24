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紐約市長初選╱多位選民撲空 原來是犯了這個錯

紐約市長初選╱布碌崙多位選民撲空 原來是犯了這個錯

記者馬璿╱紐約即時報導
據新越卓高中協調員阿皮歐(Joe Appio)表示，當日12時該站已經累積95張選票，雖天氣炎熱但人數已超乎他們預期。(記者馬璿／攝影)
據新越卓高中協調員阿皮歐(Joe Appio)表示，當日12時該站已經累積95張選票，雖天氣炎熱但人數已超乎他們預期。(記者馬璿／攝影)

紐約市初選日當日午間氣溫飆升近百度，布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀新越卓高中(New Utrecht High School)，至中午12時已有近百位選民投票。受訪的華人選民大多雖無屬意的市長人選，但對曾捲入負面風波的現任市長亞當斯(Eric Adams)與葛謨(Andrew Cuomo)持負面印象。此外，該投票站陸續出現未註冊民主黨的選民前來投票撲空的狀況，協調員指出，僅有初選需要提前註冊特定政黨，若選民確定已登記，或是對註冊狀態有疑問則可在投票站提交宣誓選票(Affidavit Ballot)並讓工作人員密封寄出。

據新越卓高中協調員阿皮歐(Joe Appio)表示，當日12時該站已經累積95張選票，雖天氣炎熱但人數已超乎他們預期。此外，他指出，本次的投票流程雖未見太多選民對排序選擇投票(ranked-choice voting)有疑問，但的確發生不少未註冊政黨的選民前來。他表示，只有黨員才能在初選時為該政黨投票，民眾可登錄Vote.NYC網站、致電866-VOTE-NYC或聽障專線212-487-5496核實自己的登記狀態，網頁上也附有中文資訊供參考，確定自己有註冊欲投票的黨派者則可現場填寫宣誓選票由投票站寄出。

選民林女士表示，自己並沒有屬意人選，大量資訊充斥讓她「不知道要選誰好」，但如亞當斯與葛謨等曾捲入醜聞的候選人是她最不想支持的人選。她也指出自己由於視力不佳，導致看不清選票，雖然一旁有工作人員解釋投票流程，但由於選舉人員無法介入選民選擇，導致她投票過程不甚順利。

翁先生則表示，他在進入投票所之前對市長人選並無想法，但希望能投給市議員參選人葉凌霞(Ling Ye)，但進到投票站之後才發現自己因為沒有註冊為民主黨選民所以無法投票。選民陳女士也遇到相同問題，但她認為填寫宣誓選票過於複雜，最後只好悻悻然離去。

華裔選民Anthony表示自己將曼達尼(Zohran Mamdani)排在第一。他對於政治口水戰以及媒體的分化感到相當厭煩，但看到醜聞纏身的葛謨仍能獲得高額政治捐款，甚至領跑選舉令他感到不可置信。「雖然我對所有人的政見都不是那麼了解，但如果不投票導致我認為不適任候選人勝選，我覺得自己也要負責任。」他也指出，過去選舉大多都是高政治資本的兩方互鬥，曼達尼的社會主義可能會嚇到很多人，但資本主義帶來的民不聊生也是事實，他希望藉投票能給不同路線的候選人一個機會。

宣誓選票為合格選民在投票站遇到註冊資訊有誤、名字不在名冊上，或沒有攜帶必要證件等問題時，仍能先行填寫並提交選票。選民在填寫選票前需簽署一份宣誓書，聲明自己符合投票資格。這張選票會被密封並單獨存放，待選舉日後，市選舉委員會(NYC Board of Elections)會審核宣誓選票上的資訊，與選民註冊資料進行比對。如果核實結果確認選民確實符合資格，選票才會被正式計入，倘若資格不符，選票則不予計數。

紐約市初選日當日午間氣溫飆升近百度，布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀新越卓高中...
紐約市初選日當日午間氣溫飆升近百度，布碌崙(布魯克林)華人聚居的班森賀新越卓高中(New Utrecht High School)，至中午12時已有近百位選民投票。為候選人發放文宣的義工正在陰涼處休息。(記者馬璿／攝影)
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紐約市初選日當日午間氣溫飆升近百度，布碌崙(布魯克林)近華社投票站新越卓高中(New Utrecht High School)，至中午12時已有近百位選民投票。(記者馬璿／攝影)

投票 葛謨 亞當斯

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