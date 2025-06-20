曼哈頓中央車站持刀傷人案嫌犯被捕 源於鞋子被踩而大怒

18日清晨尖峰時段在紐約地鐵砍人導致二傷的嫌犯已被捕，面臨謀殺未遂和攻擊罪指控。圖為地鐵5號列車進站時，人們站在曼哈頓42街-紐約中央車站的月台上。 (美聯社)

18日清晨尖峰時段在紐約地鐵 砍人導致二傷的嫌犯已被捕，面臨謀殺未遂和攻擊罪指控；曼哈頓 檢察官20日表示，這名被控在紐約中央車站高峰時段瘋狂襲擊兩人的男性嫌犯，因其中一名受害者不小心踩到他的鞋子而勃然大怒；但該嫌犯的律師則堅稱是他的當事人先遭到襲擊。

法庭文件顯示，18日早上7時15分左右，嫌犯加文·佛格森(Gavin Ferguson)突然拔出一把刀柄淺紫色或粉紅色的刀，在曼哈頓中城交通樞紐站，正準備從開往布碌崙(布魯克林)的地鐵5號線列車下車時，刺向了第一位受害乘客。

曼哈頓助理地區檢察官格蕾絲·施奈德(Grace Snider)在20日的法庭過堂程序中表示，佛格森當時正刺傷28歲的受害者，一名32歲的好心人試圖阻止這場打鬥，這給了第一位受害者足夠的時間逃跑。

檢察官表示，30歲的佛格森在襲擊時掉落了手機，手機在現場被找到。不久後，他撥了手機，詢問撿到手機的人能否取回手機。

他在刺人事件發生後不久被捕，並面臨謀殺未遂和攻擊罪的指控。施奈德說，整個襲擊過程都被紐約大都會 運輸署(MTA)的監視器拍下來，她稱這次襲擊「毫無緣由」。

曼哈頓刑事法院法官下令佛格森繳納50萬元保釋金。罪名若成立，他可能面臨最高25年的監禁。

佛格森的律師表示，他的當事人是一名全職水管工，當時正要去上班。律師的說法與檢察官矛盾，他表示，這名28歲的受害者向佛格森吐口水，並在他試圖下車時襲擊了他。

「在反覆被毆打之後，佛格森先生試圖自衛，逃離地鐵車廂和車站，」德米利亞表示。 「加文從未有過任何違法行為，他得到了居住在紐約市地區的龐大家族網路的支持，其中幾位家庭成員在接近午夜(19日)時出席了他的提審程序」。

檢察官稱， 佛格森被逮捕後告訴警察，他「感到不受尊重」，因為年輕的受害者在擁擠的火車上踩到了他的鞋子。據稱，鞋子被踩到後，佛格森從座位上站起來，在地鐵門打開時衝向這位28歲的受害者。

施奈德說，受害者讓開讓佛格森離開，但被告「轉過身開始毆打和刺傷」受害者。

當一位好心路人介入試圖阻止鬥毆時，佛格森轉向他，用刀刺傷了他的上半身和臀部。

警方稱，持刀歹徒逃離火車站，跑去上班，並在工作地點換了衣服。警方最終在距離車站幾個街區的地方追蹤到佛格森的工作地點。檢察官稱，他被拘留時身上仍帶著刀。

警方證實，佛格森此前沒有被捕記錄。