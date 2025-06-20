我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從401(k)領40萬買房竟欠稅14萬 這樣做是下下策

抓住川普「這個詞」伊朗外長嗆美：早就參與攻擊

紐約少年中央公園樹下躲雨被雷劈 二級燒傷…這些事別做

記者顏潔恩╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，市府提醒民眾在遇到雷雨時應盡快跑到室內、且遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體。(取自紐約市府官網)
紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，市府提醒民眾在遇到雷雨時應盡快跑到室內、且遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體。(取自紐約市府官網)

紐約市一名青少年日前在中央公園一棵樹下避雨時，不慎遭雷劈中，導致頸項和腿部二級燒傷，目前送醫後傷勢穩定；據紐約市府網站，紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，提醒民眾在遇到雷雨時應盡快跑到室內、且遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體。

15歲的哈利法(Yassin Khalifa)在19日的午後和朋友在中央公園野餐時突迎來雷陣雨，他接著靠在一棵樹上避雨，事後才覺得並非是個好主意；下午3時40分左右，一道閃電擊中他所在的樹上，電流穿過他的身體令他昏迷了幾分鐘，送醫搶救後診斷出頸項和腿部二級燒傷，但他慶幸傷勢不算最嚴重，「顯然我很幸運，因為我的脊椎當時是靠在樹幹上，所以沒有造成神經損傷。」

據紐約市府官網，紐約州遭雷擊的頻率列為「中等」等級，每年在每平方哩中會發生3.8次電擊事故，每年平均為25次；當民眾看到閃電時可數一下聽到雷聲前的秒數，若少於30秒便要趕緊躲進室內，直到聽到最後一次雷聲響起的30分鐘後再外出，同時也應密切關注氣象局的天氣預報。

在戶外遇到雷陣雨時，要第一時間躲進室內，且即使在戶外的地上蹲伏也不能保證安全；此外要遠離高大、孤立的樹木或其他高大的物體，避開寬闊的區域如田野、停車場等，因在這些地區人體往往是最高的物體，可能會增加被雷擊中的風險。

最後，民眾要遠離水、潮濕的物品例如繩索、以及金屬物體如柵欄和電線桿等，他們可能會承載雷擊產生的電流，同時與倒下的電線桿保持距離。

若發現有人被雷劈中，應立即撥打911或當地救護車，以盡快就醫，若傷者停止呼吸，接受過心肺復甦(CPR)訓練的人可協助進行人工呼吸；一般傷者可能在身體被雷擊中、以及電流離開身體的地方有燒傷的情況，救援人員可檢查這兩處傷口，被電擊可能會導致傷者的神經系統損傷、骨折或聽力和視力喪失，但他們被擊中後不會攜帶再電擊他人的電荷，因此可以放心檢查他們的身體。

紐約市 紐約州 中央公園

上一則

市長參選人曼達尼訪中華公所 承諾將定期回訪華埠

下一則

曼哈頓中央車站持刀傷人案嫌犯被捕 源於鞋子被踩而大怒
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

逃離都市盛夏 紐約隔海秘境「沙鉤角」尋一份寧靜

逃離都市盛夏 紐約隔海秘境「沙鉤角」尋一份寧靜
極端熱浪來襲 紐約下周氣溫恐破100℉

極端熱浪來襲 紐約下周氣溫恐破100℉
川普反DEI促企業金主收手 紐約同志遊行改變募款策略

川普反DEI促企業金主收手 紐約同志遊行改變募款策略
紐約初選白熱化 微信謾罵四起

紐約初選白熱化 微信謾罵四起

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41
14日下午，上萬名紐約市民冒著大雨沿第五大道遊行，抗議川普政府，高喊「不要國王」。(記者范航瑜╱攝影)

數千紐約市民冒雨遊行抗議川普政府 高喊「不要國王」

2025-06-14 18:34
布碌崙南區地鐵站日前發生一起仇恨犯罪，警方正通緝該名男嫌犯。(市警提供)

紐約布碌崙地鐵站爆仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被打

2025-06-18 12:05

超人氣

更多 >
英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒

英籍旅客在拉斯維加斯點了兩杯酒 一見帳單差點暈倒
獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘

獨／華人揭ICE拘留所真實情況：無辜老闆被抓 下場慘
4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶

4生肖受寵一輩子 屬豬可愛討喜朋友多、他是長輩心頭寶
2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌

2025男主漲粉榜 「難哄」白敬亭只排第四、他拔得頭籌
演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」