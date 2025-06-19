Waymo擬在紐約試營無人計程車 華人憂重創生計

Google母公司Alphabet旗下的自駕車服務Waymo，18日向市交通局申請在曼哈頓與布碌崙部分區域測試自動駕駛車隊。(記者范航瑜╱攝影)

矽谷科技巨頭再度威脅紐約出租車司機生計。繼優步(Uber)十年前顛覆出租車產業後，谷歌母公司Alphabet旗下的自駕車 服務Waymo ，18日向市交通局申請在曼哈頓與布碌崙(布魯克林)部分區域測試自動駕駛車隊。對此，華人司機表示「將抗爭到底。」

若獲批准，這些車輛將在無人駕駛情況下於指定範圍行駛，座位上僅有公司員工監控行程，不接載乘客，目的是證明其能安全駕馭市內繁忙路況。

盡管紐約州法律目前仍規定所有行駛車輛須由人類駕駛，Waymo已積極遊說州議會鬆綁規定。但無人計程車的前景的真正阻力在於市內約10萬名出租車司機的生計。

紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance)主席戴賽(Bhairavi Desai)表示：「當年Uber和Lyft進入市場，也曾重創我們的收入和工作保障，十年過去，我們至今仍未復原。」

戴賽指出，自2015年Uber與Lyft進軍紐約以來，原本憑藉有限牌照(medallion)壟斷街招業務的黃色計程車遭嚴重打擊。當時計程車牌照市值超過100萬元，但三年內街頭即湧現超過7萬輛叫車平台車輛，遠超市內1萬3500輛黃計程車。至2020年，計程車牌照價格跌破20萬元，導致眾多車主破產。2018年，至少有八名計程車司機輕生，其中就包括華人司機曹耀明。

曹耀均的弟弟曹耀明在十多年前看到哥哥在計程車行業經營順利，決定加入行業；曹耀明當時從銀行借錢買了計程車牌照，共投入了70萬元，最初生意還不錯，但後來收入愈來愈少；最終頂不過龐大的經濟壓力，曹耀明在2018年結束自己的生命。

曹耀均表示，黃牌計程車的經營權是牌照賦予的權利，可以追溯至1927年，「但Uber十幾年前來，擠占了我們的市場，搞得我們家破人亡。現在Waymo又來了，還不用司機，這哪裡是公平競爭？」曹耀均也是紐約計程車工人聯盟的成員之一，他表示自己將和協會一起抗爭到底。

Waymo官方則稱，自駕與人駕可共存多年，並強調公司也將創造維修、管理等新型職缺。「我們的營運會創造就業機會，無論是車輛技師或車隊管理人員，」他表示。雖公司聲稱自駕車比人類駕駛更安全，但今年5月Waymo曾因軟體錯誤，導致逾1200輛車撞上柵欄與障礙物，被迫召回。