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極端熱浪來襲 紐約下周氣溫超100度

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約市即將迎來極端高溫天氣，初選日最高氣溫可達華氏100度。(記者許君達╱攝影)
紐約市即將迎來極端高溫天氣，初選日最高氣溫可達華氏100度。(記者許君達╱攝影)

在經歷了多日的異常陰雨低溫狀態後，紐約地區的氣溫從18日開始回升，預計整個周末和未來一周都將經歷高溫的炙烤。根據天氣預報，在紐約市舉辦初選的24日(周二)，熱浪將達峰值，最高溫度有望突破華氏100度。

根據國家氣象服務局(NWS)的預報，紐約市19日(周四)的最高氣溫將回升至華氏90度。隨後兩日，氣溫略有下降至85度左右。而更大的熱浪將從22日(周日)開始襲來，當日的最高氣溫將高達華氏95度，並在接下來的兩天內繼續爬升，到24日突破100度。在隨後的近一周時間內，紐約市最高氣溫仍將維持在華氏90度以上，伴以晴朗無雲的天氣，令酷暑程度進一步提升。

根據NWS的標準，連續三天最高氣溫超過華氏90度即達到「熱浪」(heat wave)天氣標準，而本輪高溫天氣持續久、溫度高，完全符合「熱浪」標準。

紐約市應急管理局方面介紹，啟動高溫應急計畫的標準是體感溫度在一天之內達到華氏100度、或連續兩天達到95度。截至發稿時，紐約市尚未發布有關高溫的緊急狀態，但當局表示，應急方案將很快公布。

數據顯示，紐約市每年會有超過500人死於高溫導致的疾病。通常情況下，在遭遇極端高溫天氣時，紐約市的部分消防栓在得到消防部門批准的情況下，可臨時打開供公眾沖涼；此外，市府還會將全市數百個諸如圖書館等公共服務機構開闢為納涼中心，開放給公眾享受空調。

紐約市 熱浪

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