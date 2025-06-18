我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普是否介入以伊、大法官幼年變性宣判

聯準會繼續維持利率不變

法拉盛天景廣場7旬長者遭搶錢包 警方通緝青少年嫌犯

記者尤昱程╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方公佈嫌疑人照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)
警方公佈嫌疑人照片，呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

法拉盛天景廣場(SkyView)日前發生一起搶劫案件，一名青少年涉嫌搶奪七旬長者錢包，警方公布監視畫面，呼籲公眾提供線索。

根據市警109分局報告，案發時間為5月29日傍晚6時15分左右，地點位於大學點大道(College Point Blvd.)40-24號的天景廣場入口處。當時一名72歲男子正站在商場內部，該名青少年從後方接近，突然出手搶走他手中的錢包後逃逸，沿羅斯福大道(Roosevelt Ave.)朝花旗球場(Citi Field)方向徒步逃跑。

警方指出，受害者並無受傷，失竊錢包內含8元現金及多張銀行卡。市警已將此案列為重大竊盜(Grand Larceny)處理，並公布嫌犯監視畫面以尋求協助。

根據警方描述，嫌犯膚色較淺、黑髮，最後一次被看見時身穿藍色連帽上衣、黑灰迷彩長褲、深色球鞋，背灰色背包。

根據最新的犯罪統計報告(CompStat)顯示，截至15日，109分局今年已通報414起重大竊盜案，較去年同期的607起減少193件，降幅達31.8%。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

大學點 法拉盛

上一則

曼哈頓地鐵尖峰時刻爆砍人案 2傷…疑口角紛爭 路人遭殃
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙地鐵站爆仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被打

紐約布碌崙地鐵站爆仇恨犯罪 女遭罵「滾回國」還被打
6青少年法拉盛圍毆男子搶劫 警徵線索

6青少年法拉盛圍毆男子搶劫 警徵線索
布碌崙市中心色狼出沒 一天做案兩起 警通緝

布碌崙市中心色狼出沒 一天做案兩起 警通緝
兩男遭綁架搶劫 愛犬被入室偷走

兩男遭綁架搶劫 愛犬被入室偷走

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅

酪梨可以這樣切 他靠一招在網路爆紅
送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

送熱狗羞辱人？南加裸體社區7旬夫婦殘忍被殺

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想