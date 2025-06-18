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曼哈頓地鐵尖峰時刻爆砍人案 2傷…疑口角紛爭 路人遭殃

記者許君達╱紐約即時報導
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曼哈頓一地鐵列車內發生砍人案，兩人受傷，執法部門疑事件起自口頭衝突。圖為案發地點附近的大中央車站地鐵站。(記者許君達╱攝影)
曼哈頓一地鐵列車內發生砍人案，兩人受傷，執法部門疑事件起自口頭衝突。圖為案發地點附近的大中央車站地鐵站。(記者許君達╱攝影)

紐約地鐵18日清晨發生砍人案，兩名受害者在曼哈頓中央車站(Grand Central)附近的車廂內被砍傷，嫌犯仍在逃。

據報導，案件發生於18日早7時30分左右，案發地點為正行駛在曼哈頓中城的地鐵5號線南行列車上。根據一段「福斯新聞」獨家獲取的案發現場影片，一名身穿連帽衫的男性手持利器，連續捅刺另一名男性的臀部多次，受害人站到車廂座位上試圖躲避，但仍身中數刀。隨後，嫌犯沒有放下手中的利器，趁列車停站開門時離開現場。

根據警方消息和現場新聞報導，受傷者共有兩人，但影片並沒有記錄下第二名傷者的受害始末。據報導，兩名男性傷者分別為32歲和28歲，一人臀部受傷、另一人腹部受傷，目前均已被送醫，傷情穩定。警方消息人士介紹，砍人案起源於32歲傷者與嫌犯之間的口頭糾紛，而28歲的傷者則很可能只是被無故傷及的路人。

截至發稿時，嫌犯在逃，身分亦不明，根據警方描述，此人約30歲，體重在150磅左右。從現場影片看，嫌犯的膚色較深，身材瘦高。

地鐵 曼哈頓 中央車站

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