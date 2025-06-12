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OMNY扣款故障 紐約市民地鐵刷卡被重複收費十餘次

記者范航瑜╱紐約即時報導
紐約地鐵的OMNY系統日前出現重複扣款問題，官方表示僅為系統故障，最終會按照行程次數正確收費。(記者范航瑜╱攝影)
紐約地鐵的OMNY系統日前出現重複扣款問題，官方表示僅為系統故障，最終會按照行程次數正確收費。(記者范航瑜╱攝影)

多名紐約市民反映，10日當天在搭乘地鐵或公車使用OMNY感應支付後，銀行帳單出現了重複或異常扣款現象，甚至包括從未搭乘的行程，多位華人在社群平台上發聲稱遇到類似情況。OMNY系統回應稱為技術異常，並強調不會多收費用。

本次扣款問題波及面廣泛，以至於其客服專線都設置了預錄語音：「您可能遇到延遲扣款，帳單金額可能顯示多日或多次搭乘總額，但請放心，實際收費金額正確。」

但實際上，許多乘客認為自己確實被多收費。小紅書上有華人表示，自己僅搭一次地鐵卻被扣款八次，直到停用信用卡才停止。還有華人用戶表示，自己原來也遇到過類似情況，因為信用卡顯示Pending便沒有理會，但幾天後發現顯示扣款成功，立刻聯繫申訴。「從那之後我再也沒用過OMNY，一直都用Metrocard，」用戶表示。

大都會運輸署(MTA)發言人10日向「Gothamist」回應，並引導至官網公告：「若使用Visa卡感應付款，可能會看到多筆授權紀錄，但實際扣款將與搭乘次數一致。」MTA透露，系統異常或與一項為淘汰MetroCard所進行的軟體更新有關。MTA商業業務副主任拉札勒斯(Jessie Lazarus)指出，異常情況5月15日被發現，截至5月29日已大致排除。

帳單混亂只是OMNY系統眾多問題之一。讀卡機經常脫落、MetroCard淘汰時程延後等都是OMNY常見問題。原訂今年底全面轉換OMNY的計畫，如今預計將延至2026年。

此外，OMNY引發的隱私爭議也引關注。美國公民自由聯盟(ACLU)警告，OMNY系統可追蹤乘客行動，恐侵害隱私與行動自由，其中學生卡則備受關注。市教育局發言人賴爾(Jenna Lyle)表示，學生資料僅供學校系統內部使用，MTA無法存取，也不會追蹤學生的移民身分或出生地。

MTA 地鐵

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