距提前投票僅2天 紐約民主黨市長參選人今晚再辯論

七位主要民主黨市長參選人將於12日晚參加由市競選財務委員會(Campaign Finance Board)主辦的辯論。圖為4日舉行的市長民主黨初選首場辯論。(美聯社)

距離初選提前投票開始僅剩兩天，七位民主黨市長參選人將於12日晚參加由市競選財務委員會(Campaign Finance Board)主辦的辯論。這是本輪初選周期的第二場、亦是最後一場官方辯論。

辯論將於晚間7時在林肯中心附近的約翰傑伊刑事司法學院(John Jay College)舉行，時長約兩小時。依規定，所有接受公費配對資助的參選人必須參與辯論。參與資格須達到募款與民調 門檻，符合條件者共七人，分別是州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)、前州長葛謨 (Andrew Cuomo)、市主計長蘭德(Brad Lander)、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、市議長歐德思(Adrienne Adams)、州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)與前對沖基金經理狄爾森(Whitney Tilson)。州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)與前州眾議員布雷克(Michael Blake)未能達參賽資格。

民調領先的葛謨在上一場辯論中成為眾矢之的。其他參選人針對其在疫情期間的決策、性騷擾指控以及接受房地產資金支持等議題展開猛烈批評。葛謨則回擊質疑曼達尼與蘭德缺乏行政經驗。拉莫斯上周也在辯論中暗示曼達尼經歷不足，隨後轉而背書葛謨。

最新多份民調顯示，曼達尼聲勢持續攀升，逐步拉近與葛謨的差距。根據進步派政治行動委員會的排序模擬民調，葛謨僅領先2個百分點；而由市主計長參選人紀思庭(Justin Brannan)委託的最新數據甚至顯示曼達尼以35%領先葛謨的31%。葛謨自家民調則稱其在排序後仍保持12點優勢。

本場辯論預計也將聚焦移民 議題。隨川普政府加強驅逐與壓制抗議行動，多數民主黨參選人強調需更堅決對抗聯邦政策，並批評現任市長亞當斯(Eric Adams)未有效捍衛移民權益。歐德思本周在X平台上批評曼達尼主張廢除移民及海關執法局(ICE)，但在遭到網路批評後刪文。

本場辯論由紐約市公共電台WNYC、電視台Spectrum News NY1與非營利新聞機構「The City」共同協辦，將免費在線上播放，無需訂閱服務，直播結束後亦可在YouTube平台重播。民眾可訪問 youtube.com/live/ElGfMRIox9w 觀看直播。