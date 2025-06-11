紐約市長公校控制權 葛謨贊成、曼達尼反對

市長公校控制權(Mayoral Control)有效期僅延續至2026年中，本年度市長選舉中的獲勝者，將面臨是否延續該制度的決定。(記者曹馨元╱攝影)

根據自2002年起實施的州法，紐約市 長對全國規模最大的公立學校系統擁有極大掌控權；而這一市長公校 控制權(Mayoral Control)的有效期僅延續至2026年中，本年度市長選舉中的獲勝者將面臨是否延續該制度的決定。

自推行以來，市長公校控制權給了市長任命教育總監及市教育政策小組(Panel for Educational Policy)絕大部分成員的權力。大眾普遍認為，市長公校控制權弱化了家長、教師等利益相關者的政治決策權，而在此制度下，市議會的監督權也極為有限。

市長公校控制權由州議會授予；而州議會多年來只短期續約，使市長控制權成為政治拉鋸中反覆出現的議題。去年，州教育廳也曾發布一份報告，直指當前體制給予市長的決策權要遠超全美其他城市，而公眾對於該制度缺乏制衡和透明度感到擔憂。

民調中呼聲最高的前州長葛謨(Andrew Cuomo)表示堅定地支持市長控制權，並強調他在擔任州長期間曾積極爭取該制度續約。他指出，紐約市公校體系為全美最大，過去多年運作失靈；「紐約市擁有近14萬名員工，負責管理1596所學校，總面積達1億3000平方呎，這樣的規模，唯有市長集中領導才能有效問責」。

同樣，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)與現任主計長蘭德(Brad Lander)也支持保留市長控制權，並都指出應加強政策透明度與家長參與度，以實施有效監督。斯靜格表示，他擔任主計長期間親見權力失控導致預算膨脹、浪費性合約以及暗箱操作，「這絕非學校所需的治理方式」。

目前民調支持率僅次葛謨的州議員曼達尼(Zohran Mamdani)則對市長控制權持反對立場，他主張市府與家長、學生、教育工作者及行政人員建立實質合作關係，共同營造有利學生與家庭發展的校園環境。曼達尼強調，將推動更具參與性的教育治理，並認為教育應遠離政治干擾，真正的「共同治理」才是為孩子打造理想環境的道路。