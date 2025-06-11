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曼哈頓反ICE遊行逾80人被捕 周六多場「不要國王」示威

記者許君達／紐約即時報導
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抗議活動初期，現場秩序井然，但此後陸續出現局勢升級情況，警方共逮捕86人。(記者許君達／攝影)
抗議活動初期，現場秩序井然，但此後陸續出現局勢升級情況，警方共逮捕86人。(記者許君達／攝影)

紐約市數千名示威者10日下午聚集在曼哈頓富利廣場(Foley Square)，抗議聯邦移民執法行動濫捕且缺乏人道。不過據警方稱，部分示威者從晚間開始，出現過激行動，最終導致超過80人被捕。

根據社群平台上流傳的信息，10日針對移民和海關執法局(ICE)的抗議活動至少有兩場，分別位於富利廣場和與之相鄰的曼哈頓聯邦廣場26號(26 Federeal Plaza)附近，兩場活動共有有數千人參與。根據本報記者在現場觀察到的情況，富利廣場的示威活動結束後，人群開始沿瑞德街(Reade St.)向西遊行，起初時秩序井然。

但根據警方事後的通報，當日晚些時候，部分抗議者開始向警察投擲瓶子、交通錐筒和垃圾等物品，並試圖衝破警方設置的抗議區圍欄，因而導致事態升級。市警巡邏長切爾(John Chell)表示，在數千名抗議者中，大約有200人試圖製造混亂，但警方已迅速平息了事態。據統計，當晚共有86人被捕，其中34人被控罪、52人收到刑事傳票。

市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)11日在電視節目中表示，紐約警方已做好充足準備，將確保抗議活動不會失控。蒂池和紐約市長亞當斯(Eric Adams)此前均多次強調，紐約市當局堅持遵守庇護城市法，不會在未涉犯罪的事務上與聯邦移民執法機構合作捕人。不過，根據一個網名為「dawabisabikid」的社群平台帳戶發布的現場影像，似乎有國土安全部(DHS)的人員10日當晚參與了協助逮捕的行動。但該說法尚未得到相關單位的確認。

根據目前公開的計畫，包括曼哈頓布萊恩公園(Bryant Park)在內的紐約市內多地將在14日(周六)發起「不要國王遊行」(No King March)，以抗議總統川普在他本人生日當天舉行閱兵式展示武力的行為。

目前在民主黨內民調領先的市長參選人、前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)11日公開表示，川普政府在洛杉磯的反移民執法抗議中故意煽風點火，然後趁局勢升級的時機將軍隊派往洛杉磯以壓服反對聲音，而他預計川普也會在紐約使用同樣的計策，「先放火，然後扮成消防員來救火」。因此，葛謨表示支持警方的維穩行動，並敦促紐約的抗議者保持和平，以免「給川普藉口」。

抗議者高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達／攝影)
抗議者高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達／攝影)
紐約數千人10日參加集會和遊行，抗議ICE濫用執法權。(記者許君達／攝影)
紐約數千人10日參加集會和遊行，抗議ICE濫用執法權。(記者許君達／攝影)

紐約市 川普 移民

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