華女買車被收3000多元保養費 控康州車行偽造簽名

朱女士近日投訴康乃狄克州一間汽車經銷商，指其在購車時於未經同意的情況下，升級汽車保養套餐。此事件最終在交涉下獲得部分退款。(受訪者提供)

住在法拉盛 的朱女士近日投訴康乃狄克州 某汽車經銷商，指其在購車時於未經同意的情況下，擅自偽造簽名，將原本價值約1000多元的汽車保養套餐，悄然升級為3500多元的項目。朱女士說，她直到半年後才拿到完整保養文件，並發現其中簽名並非出自本人。此事件最終在交涉下獲得部分退款，但她質疑該經銷商疑似「非首次作案」，呼籲更多潛在受害者關注此問題。

保養套餐價格翻倍 疑似在客人離場時私下更改

事件發生於2024年10月。朱女士表示，她當時在康州一經銷商購買一輛休旅車，並選擇附加保養套餐。她清楚記得，經銷商當時展示的保養項目中，最貴的一項價格為1000多元，因此她便選擇了該項目。

「我選好保養之後去了趟洗手間，回來的時候對方已經把所有資料裝進文件袋裡交給我，沒有讓我簽任何東西，我也沒檢查，就直接回家了。」她說。

回家後，她試圖尋找保養細項說明，卻怎麼也找不到當初確認的那份文件。於是她致電經銷商詢問，對方回應稱文件應該已經放進資料袋，若未收到，會在日後為她補辦車牌時一併提供。

拖延數月未給明細 催討半年終揭收費異常

然而，當她順利取得紐約車牌後，經銷商仍未提供保養文件。她多次致電追問，對方以各種理由推託；直到最近，朱女士表示需要搬家，對方才終於透過手機發來一張保養明細的照片。「一看到那個價格我就嚇到了，是3500多元，完全不是我當初選的那個價格，而且那張單子上的簽名根本不是我簽的。」

她表示，立刻致電要求說明。對方聲稱那是「電腦生成的數位簽名」，但她強調從未使用任何電子方式簽名，也未授權他人代簽。「即使是數位簽名，也應該是我親自操作的，這份文件完全不是我簽的，他們根本就是冒名偽造。」

朱女士說，經銷商曾承認簽名並非本人親筆，但又不願明確承認偽簽，僅用模糊詞彙搪塞。面對疑點重重的解釋，她決定請一位英文流利的朋友出面交涉。

經理介入才取消

朱女士表示，朋友打電話要求退款時，經銷商起初稱「已取消」，但無法提供任何取消證明，也未說明退款金額或方式。之後再撥電話聯繫，對方更是拒絕接聽。

「他們一直不說會退多少錢、怎麼退，我朋友打過去他們也不接了，最後是打到總公司請辦公室轉接，才找到他們經理。」

經理得知情況後態度一度強硬，直到朱女士朋友明言「若不處理將提告」，才改口表示可安排現場取消。於是雙方於9日親赴經銷商辦公室，當場由經理操作系統，並打印正式取消單據。由於車輛已行駛八個月、約一千多哩，對方僅同意退還約3200多元，並從公司總帳系統中扣除，預計兩至三個月內反映於貸款 明細中。

「如果不是我們堅持，他們本來準備再拖幾個月，等我用久一點再退更少錢。」她說。