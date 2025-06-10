皇后區將投36億元嚴防颶風季 籲市民檢查排水、安裝抽水設備

圖為紐約市皇后區漢密爾頓海灘(Hamilton Beach)社區2023 年因颶風帶來淹水災情。(路透資料照)

颶風 與暴雨季節將至，紐約皇后區 政府10日召開防災會議，表示市府未來五年將投入36億元升級排水系統。與會社區代表則反映，疏散標誌不足、資訊平台難用與紙本資料延遲發放等問題，市府則承諾將檢討平台設計與配送流程，改善訊息可及性。

6月1日大西洋颶風季開始，回顧2021年，颶風艾妲(Ida)侵襲美國東北部，在紐約市 帶來破紀錄的降水，造成至少13人死亡，包括住在皇后區的一戶華人家庭，這起悲劇至今讓許多居民心有餘悸，也暴露出城市在極端氣候下的基礎設施脆弱與預警機制不足。

市環保局皇后區專員洛佩茲(Alfonso Lopez)說，紐約市目前約六成地區仍採用合並式下水道系統，當暴雨發生時，雨水與生活污水一同進入系統，極易超載溢流。

他表示，市府計畫在未來五年，投入36億元改善下水系統，重點放在皇后區東部與中部，包括興建大型地下儲水設施、增加綠色基礎建設，如雨水花園與滲水鋪面。這些措施將分散排水壓力，提升社區自我調節能力。

洛佩茲強調，民眾也應主動做好住家準備工作，包括檢查地下室是否有滲水漏洞、清理落葉阻塞排水孔，有條件者可安裝自動抽水設備與水浸感應器。

他提醒：「大雨來臨時不要集中用水，像洗衣或洗澡這類行為可能讓系統壓力雪上加霜。」他鼓勵居民善用311系統通報社區堵塞或排水問題，政府將視情況安排現場勘查。

緊急事務管理局特別項目主任瑞德納(Dustin Ridener)則建議，居民安裝Notify NYC應用程式接收即時通知，並預先查詢自己所屬的海岸疏散區(Coastal Evacuation Zone)以及鄰近避難中心(Evacuation Center)位置。

瑞德納說，避難中心僅在市長發布撤離命令時啟用，用於安置無法自行避難的居民，多設於學校或社區設施，部分地點允許攜帶寵物，詳細名單通常至7月方能確定。

不過，多位社區代表反映，目前資訊平台使用不便且缺乏即時性。有代表反映，曾兩度線上訂購市府提供的多語紙本地圖與備災手冊，數月仍未收到，引發民眾不信任感。

對此，瑞德納表示將內部調查配送流程，並提醒各社區可直接透過電郵 [email protected]索取各語言版本的避難資料。