億萬富豪、3屆市長彭博表態 挺葛謨問鼎紐約市長

前紐約市長、億萬富豪彭博（右）表態，支持前州長葛謨代表民主黨競選紐約市長。（美聯社資料照）

紐約郵報（New York Post）10日獨家報導，前紐約市 長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）表態支持前州長葛謨 （Andrew Cuomo）代表民主黨競選紐約市長，稱葛謨是最有能力帶領這座城市的人選。

彭博於2002年至2013年擔任紐約市長，共任三屆，歷時12年；他於2008年金融海嘯期間以「市府需要穩定領導」為由推動修法，打破兩屆任期限制。

彭博表示：「在這場市長選舉的參選人當中，有一位在治理經驗與政府運作上遠勝他人，那就是葛謨。」

彭博還說，他在擔任市長時與葛謨州長曾有意見分歧，但仍對葛謨的領導能力與行政手腕予以高度肯定。

葛謨於2011年至2021年擔任紐約州州長，曾與市長彭博共事三年。

他說：「我非常關心紐約市的未來。自從我卸任以來，看著這座城市歷經掙扎，特別是疫情之後的衝擊，令人難過。…在所有候選人之中，葛謨具備我們城市亟需的領導能力與技術。」

彭博在聲明中並未提及葛謨的對手，包括主張民主社會主義的參選人曼達尼（Zohran Mamdani），但知情人士表示，彭博不希望一位「反資本主義、主張加稅、敵視以色列」的候選人進駐市政廳。

彭博也讚揚葛謨任內推動多項重大建設，包括拉瓜迪亞機場重建計畫、第二大道地鐵 的開通與莫伊尼漢漢車站的落成，「這些長年停滯的工程，都是由他完成的。」

「紐約人該問的不是：誰是完美的選擇？因為沒有完美的市長。真正的問題是：誰才是最佳選擇？對我而言，答案很清楚，就是葛謨。」