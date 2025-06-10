我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪、3屆市長彭博表態 挺葛謨問鼎紐約市長

川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

億萬富豪、3屆市長彭博表態 挺葛謨問鼎紐約市長

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前紐約市長、億萬富豪彭博（右）表態，支持前州長葛謨代表民主黨競選紐約市長。（美聯社資料照）
前紐約市長、億萬富豪彭博（右）表態，支持前州長葛謨代表民主黨競選紐約市長。（美聯社資料照）

紐約郵報（New York Post）10日獨家報導，前紐約市長、億萬富豪彭博（Mike Bloomberg）表態支持前州長葛謨（Andrew Cuomo）代表民主黨競選紐約市長，稱葛謨是最有能力帶領這座城市的人選。

彭博於2002年至2013年擔任紐約市長，共任三屆，歷時12年；他於2008年金融海嘯期間以「市府需要穩定領導」為由推動修法，打破兩屆任期限制。

彭博表示：「在這場市長選舉的參選人當中，有一位在治理經驗與政府運作上遠勝他人，那就是葛謨。」

彭博還說，他在擔任市長時與葛謨州長曾有意見分歧，但仍對葛謨的領導能力與行政手腕予以高度肯定。

葛謨於2011年至2021年擔任紐約州州長，曾與市長彭博共事三年。

他說：「我非常關心紐約市的未來。自從我卸任以來，看著這座城市歷經掙扎，特別是疫情之後的衝擊，令人難過。…在所有候選人之中，葛謨具備我們城市亟需的領導能力與技術。」

彭博在聲明中並未提及葛謨的對手，包括主張民主社會主義的參選人曼達尼（Zohran Mamdani），但知情人士表示，彭博不希望一位「反資本主義、主張加稅、敵視以色列」的候選人進駐市政廳。

彭博也讚揚葛謨任內推動多項重大建設，包括拉瓜迪亞機場重建計畫、第二大道地鐵的開通與莫伊尼漢漢車站的落成，「這些長年停滯的工程，都是由他完成的。」

「紐約人該問的不是：誰是完美的選擇？因為沒有完美的市長。真正的問題是：誰才是最佳選擇？對我而言，答案很清楚，就是葛謨。」

葛謨 紐約市 地鐵

上一則

紐約大中央車站2級火警 列車改道最新情況看這裡
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞潮萌 背書葛謨、李文、葉凌霞等初選參選人

亞潮萌 背書葛謨、李文、葉凌霞等初選參選人
歐凱秀背書曼達尼競選市長 阻葛謨回歸

歐凱秀背書曼達尼競選市長 阻葛謨回歸
民主黨市長初選首場辯論 群攻葛謨

民主黨市長初選首場辯論 群攻葛謨
民主黨市長初選首場辯論 多位參選人群攻葛謨

民主黨市長初選首場辯論 多位參選人群攻葛謨

熱門新聞

白石鎮一帶靜謐，大多為住宅區。(取自Google街景)

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

2025-06-09 19:53
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
要求房東負擔仲介費的「公寓租賃費用公平法案」(又稱FARE法案)將於11日(周三)生效。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

2025-06-10 07:43

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分