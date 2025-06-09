我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中貿易復談 史指連升兩日 半導體股推高那指

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

紐約法拉盛華男再涉性交易與藏槍 違反緩刑當庭判囚1年

記者尤昱程╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張男出庭時全程低頭聆聽翻譯內容。(記者尤昱程╱攝影)
張男出庭時全程低頭聆聽翻譯內容。(記者尤昱程╱攝影)

29歲華裔男子張景超(Jingchao Zhang，音譯)涉嫌在皇后區法拉盛一處民宅內，強迫華人女子從事性交易並藏有槍枝，9日於皇后區刑事法院因違反原先的緩刑條件，被法官裁定罪名成立，當庭判處一年徒刑。

根據法庭記錄，張男於1月13日曾就「四級營利性交易」罪名認罪，獲判緩刑處分。然而，僅隔不到一個月，檢方指出他於1月31日在同一地點再次被捕，當時警方進行臥底行動，發現該地仍涉嫌進行性交易行為，張男不僅涉入組織性交易行為，且在其臥室內發現一把槍枝。張男並被控觸犯「二級非法持有武器罪」。

檢方進一步指出，張男在去年6月即曾因該地發生疑似搶案而接受警方問訊，當時他向警方謊報出生日期，試圖隱瞞其身上有其他未結案件，且當時身處案發現場。這些紀錄顯示，張男屢次涉及同一地點的非法行為。

在9日的聽證中，檢方表示，臥底警員於1月31日接觸張男後被引導進入該民宅，並於二樓與共犯接觸時被提供多名女子供選擇進行性交易。警方也在一樓臥室發現槍械，並目睹張男嘗試丟棄鑰匙，而該鑰匙經查證為該住所的大門鑰匙。另有一名受害女子向警方表示，張男曾威脅如若不配合將面臨「家中有槍」的恐嚇，成為檢方指控其涉嫌人口販運(sex trafficking)的關鍵證詞之一。

儘管張男律師否認所有指控，並稱該把槍非其所有、另有一名保全曾從屋內逃跑，槍枝或為該保全擁有，並質疑檢方尚未提供完整證據，但法官最終以「證據優勢」(preponderance of the evidence)標準裁定張男違反緩刑條件，並判處一年(364天)刑期。

除違反緩刑判決外，張男另有兩項案件仍待審理，包括性交易與持槍案件，目前皆定於8月19日(周二)再次開庭。其中一起案件涉及性交易罪名，另一則為非法持槍相關指控，若罪成，他將面臨最高25年刑期。

皇后區 法拉盛 華人

上一則

關稅重創亞裔商家 孟昭文：99大華、H Mart等成本飆漲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

首屆台灣童玩節登場 法拉盛親子共融體驗台灣文化

首屆台灣童玩節登場 法拉盛親子共融體驗台灣文化
州府藝術補助26日截止 金兌錫座談助申請

州府藝術補助26日截止 金兌錫座談助申請
Accure電射治療儀器青春痘／痤瘡患者福音

Accure電射治療儀器青春痘／痤瘡患者福音
法拉盛「白熊水餃店」 3度入選紐時百大餐廳 招牌菜是這道

法拉盛「白熊水餃店」 3度入選紐時百大餐廳 招牌菜是這道

熱門新聞

位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

2025-06-06 21:20
白熊水餃店位於40路與王子街交界處，是一家不起眼的街角小店。(記者高雲兒╱攝影)

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

2025-06-07 20:51
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
32大道與法靈頓街(Farrington Street)交界處一輛車的擋風玻璃遭子彈擊中，當場碎裂。(記者高雲兒╱攝影)

10嫌清晨闖紐約華人修車廠竊豪車 警匪追逐像電影 2落網

2025-06-06 14:55
最新數據顯示，皇后區2025年第一季房價中位數為58萬1000元，較去年同期上漲6%。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區房價走升 東法拉盛漲最多

2025-06-03 16:17

超人氣

更多 >
3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射

3星座高顏值自帶好人緣 天秤座懂傾聽、他在人群光芒四射
Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權
500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期
過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍

過去嘲笑拜登走不好 川普今登機險摔倒 踉蹌瞬間全被拍
在美華人哪些低成本愛好？網最愛白逛超市 一運動性價比高

在美華人哪些低成本愛好？網最愛白逛超市 一運動性價比高