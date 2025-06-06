長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島 納蘇郡一對華裔 夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI )已介入調查此案。據知情法律與執法人士透露，案件仍屬活躍調查中，尚未有明確結論，但其神祕消失引發外界高度關注與猜測。

根據納蘇郡警方消息，48歲的范培宣(Peishuan Fan，以下均為音譯)與44歲的妻子莊娟娟(JuanJuan Zwang)最後一次被家人見到，是3月30日在他們位於老布魯克維爾(Old Brookville)的豪宅內。夫妻倆在失蹤翌日被通報失聯，當時他們的兩名子女，分別為12歲與20歲，也在家中。

代表其長子、年約20歲的律師卡曼(John Carman)表示，FBI已開始收集與失蹤案有關的資訊。他透露，納蘇郡警方在案件發生初期曾進入屋內搜查，但當時並未帶走任何物品。至於屋內是否發現夫妻護照，卡曼以不便透露為由拒絕詳細說明。

警方目前對案件保持低調。納蘇郡警局發言人斯克利尼基中尉(Lt. Scott Skrynecki)表示：「我們正在與所有執法夥伴合作，動用所有可用的調查工具，目前案件仍處於積極偵查階段。」但他未證實FBI是否正式參與。

FBI紐約辦公室發言人亦表示，無法證實或否認是否針對此案展開調查。不願具名的執法消息人士則透露，聯邦調查局確實已開始介入此案。

律師卡曼月初表示，超過兩個月未收到失蹤夫妻的任何消息，令他對案情發展感到悲觀。他指出：「這對我們來說是一個令人深感不安的狀況。」他補充，目前已有家族成員協助照顧兩名孩子，並表示兒童保護服務機構也定期前往住所進行探視與安全評估。

據悉，范培宣在中國上海附近經營一間建築公司。曾於2023年將該房產出售給這對夫妻的房主表示，交易過程由范家長子擔任翻譯與協調人，雙方在看房兩次後即成交，成交價為380萬元，付款方式為支票。該房主說，至今未有執法人員就此案聯繫他。