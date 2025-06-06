我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

路透：中國批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

長島華裔夫婦豪宅失蹤 2子女在家 FBI介入調查

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)
長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。(納蘇郡警局)

長島納蘇郡一對華裔夫婦自3月30日從其價值近400萬元的住宅中失蹤以來已逾兩個月，目前聯邦調查局(FBI)已介入調查此案。據知情法律與執法人士透露，案件仍屬活躍調查中，尚未有明確結論，但其神祕消失引發外界高度關注與猜測。

根據納蘇郡警方消息，48歲的范培宣(Peishuan Fan，以下均為音譯)與44歲的妻子莊娟娟(JuanJuan Zwang)最後一次被家人見到，是3月30日在他們位於老布魯克維爾(Old Brookville)的豪宅內。夫妻倆在失蹤翌日被通報失聯，當時他們的兩名子女，分別為12歲與20歲，也在家中。

代表其長子、年約20歲的律師卡曼(John Carman)表示，FBI已開始收集與失蹤案有關的資訊。他透露，納蘇郡警方在案件發生初期曾進入屋內搜查，但當時並未帶走任何物品。至於屋內是否發現夫妻護照，卡曼以不便透露為由拒絕詳細說明。

警方目前對案件保持低調。納蘇郡警局發言人斯克利尼基中尉(Lt. Scott Skrynecki)表示：「我們正在與所有執法夥伴合作，動用所有可用的調查工具，目前案件仍處於積極偵查階段。」但他未證實FBI是否正式參與。

FBI紐約辦公室發言人亦表示，無法證實或否認是否針對此案展開調查。不願具名的執法消息人士則透露，聯邦調查局確實已開始介入此案。

律師卡曼月初表示，超過兩個月未收到失蹤夫妻的任何消息，令他對案情發展感到悲觀。他指出：「這對我們來說是一個令人深感不安的狀況。」他補充，目前已有家族成員協助照顧兩名孩子，並表示兒童保護服務機構也定期前往住所進行探視與安全評估。

據悉，范培宣在中國上海附近經營一間建築公司。曾於2023年將該房產出售給這對夫妻的房主表示，交易過程由范家長子擔任翻譯與協調人，雙方在看房兩次後即成交，成交價為380萬元，付款方式為支票。該房主說，至今未有執法人員就此案聯繫他。

FBI 長島 華裔

上一則

紐郵爆范小江「紅色背景深厚」 斯靜格：政治潑髒水行為
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

烏克蘭表揚戰地記者 遇害羅什奇娜獲國家榮譽勳章

烏克蘭表揚戰地記者 遇害羅什奇娜獲國家榮譽勳章
恐攻？俄2橋梁爆炸至少7死 與烏第二輪和談埋變數

恐攻？俄2橋梁爆炸至少7死 與烏第二輪和談埋變數
普亭下令邊境設安全緩衝區 烏轟侵略「俄是和平的阻礙」

普亭下令邊境設安全緩衝區 烏轟侵略「俄是和平的阻礙」
俄羅斯展開夏季攻勢？普亭下令在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

俄羅斯展開夏季攻勢？普亭下令在俄烏邊境設立「安全緩衝區」

熱門新聞

華人裝修業者輕信一新澤西客戶是中國高官，本著信任和崇拜的心態，未與對方簽合同便先行墊資開工，結果事後對方不認帳並拒絕付款，損失總額近7萬元。圖僅示意，為新澤西州豪宅社區。(本報記者／攝影)

輕信客戶是中國高官 華人裝修商未簽合同被坑7萬

2025-05-30 20:00
位於東村的川菜館「川山甲」（Sichuan Mountain House）更擠進前十大，成為唯一入選該名次段的中餐廳。從左至右：麻婆豆腐、青一色毛血旺、魚香肉絲。(記者范航瑜／攝影)

紐約百大餐廳榜7中餐上榜 這家川菜館擠進前十

2025-06-04 19:41
根據居住在賭檔對面目擊者提供影片可見，警方將一蓋著白布的擔架抬出地下室，目擊者也在影片中對疑似出人命的案件表示震驚。(受訪者提供)

布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

2025-05-31 17:53
華人電召車司機表示，來回曼哈頓華埠的車單正在逐年下降。(記者鄭怡嫣╱攝影)

電召車司機 見證曼哈頓華埠人潮與生機衰退

2025-05-31 07:42
全美約有150萬名國際學生持F-1或M-1簽證居留，紐約大學(NYU)國際學生居全美各大學之冠。圖為紐約大學畢業生參加在洋基球場舉行的畢業典禮。 (路透)

全美150萬國際生 紐約大學最多 哥大第3

2025-06-05 15:36
國會眾議員納德勒的辦公室遭國土安全部警察闖入，一名職員被上銬。圖為納德勒此前在曼哈頓華埠參加活動。(記者顏嘉瑩╱攝影)

藏匿騷亂者？國安部警察闖曼哈頓國會議員辦公室抓職員

2025-06-02 07:33

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才

專訪／芝大台灣教授 徐伯均學霸之路：沒有不勞而獲的天才
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學