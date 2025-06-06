紐約市長參選人記者會 男子鬧場還咬人…被捕

警方表示，里維拉已因攻擊行為被逮捕並遭指控。據指控內容，他不僅推擠與辱罵現場人士，更咬傷一名女性租客的手臂。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州 眾議員兼市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)與紐約州租客 聯盟(NYS Tenant Bloc)6日早上在曼哈頓下城舉行記者會，譴責前州長葛謨 (Andrew Cuomo)接受來自房地產利益方的巨額政治資金。不料活動期間遭男子闖入打斷，現場一度混亂。該男子目前已被逮捕。

據紐約時報5日報導，紐約公寓協會(New York Apartment Association)近日透過「全民住房」(Housing for All)委員會，為葛謨2025年市長競選提供了250萬元支持，成為本屆選舉迄今最大筆單一政治獻金，引發租客團體強烈不滿。

記者會一開始，華人在內的各族裔租客代表輪番發言譴責葛謨「替財團說話」、支持曼達尼的「四年凍租」政見。然而活動舉行到十分鐘左右時，一名身穿黑色T恤、藍色馬甲，頭戴寫有「MAGA」(Make America Great Again, 讓美國再次偉大)字樣帽子的男子闖入現場，一邊敲打金屬製造噪音，一邊高喊曼達尼是「社會主義者」、「反猶太主義者」與「騙子」，要求曼達尼站出來和他對峙，否則不會罷休。過程中，該男子與現場集會人員發生推擠和衝突，曼達尼一度被迫撤至街對面接受媒體採訪。

據紐約市警表示，該男子為55歲男子的里維拉(Raul Rivera)，現居布朗士，是自稱代表約300名計程車與TLC司機的組織「紐約司機聯合會」(NYC Drivers Unite)發起人。該組織並非正式註冊的非營利團體或工會，但以「捍衛職業司機權益」為訴求活躍於社群媒體，並常常在網路上發表極端政治言論。

警方表示，里維拉已因攻擊行為被逮捕並遭指控。據指控內容，他不僅推擠與辱罵現場人士，更咬傷一名29歲女性的手臂。該女子隨後被救護車帶走。