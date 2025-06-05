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民主黨市長初選首場辯論 多位參選人群攻葛謨

記者范航瑜╱紐約即時報導
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此次辯論由媒體WNBC、Telemundo與Politico聯合舉辦，場面一度混亂，多名參選人爭相插話、主持人難以控場。(美聯社)
此次辯論由媒體WNBC、Telemundo與Politico聯合舉辦，場面一度混亂，多名參選人爭相插話、主持人難以控場。(美聯社)

紐約市長民主黨初選首場辯論4日登場，民調領先的前州長葛謨(Andrew Cuomo)首次與對手正面交鋒，即遭多位左派參選人輪番猛攻，指其「不適合領導全美最大城市」。多名抨擊其在健保預算、疫情應對及性騷擾指控等多項議題上辜負了市民期待。葛謨則為自己辯護，並表示不會受到富豪金主影響。

進步派皇后區州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)支持率排名第二，他開場便直指葛謨接受與川普關係密切的富豪金援，暗示其立場易受財團操控。「我與葛謨的最大不同，是我的競選資金並未來自那些把川普送進白宮的億萬富翁。」

出席辯論的還包括市議會議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、布碌崙州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)、皇后區州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)、前市主計長斯靜格(Scott Stringer)、前布朗士州眾議員布萊克(Michael Blake)以及對沖基金經理人出身的狄爾森(Whitney Tilson)。

此次辯論由媒體WNBC、Telemundo與Politico聯合舉辦，場面一度混亂，多名參選人爭相插話、主持人難以控場。歐德思質問葛謨是否對過往決策沒有絲毫悔意：「砍健保沒後悔？砍育兒補助也沒後悔？」她當場打斷葛謨發言質疑其態度。

葛謨則堅守立場，聲稱：「我們當年在疫情中領頭。」但他拒絕正面回應是否參與撰寫療養院死亡報告的問題，該報告目前仍是聯邦司法部調查其是否對國會作偽證的關鍵之一。而針對性騷擾指控，葛謨僅表示：「報告已完成，但並未有後續發展。」

在所有對手中，葛謨集中火力抨擊排名第二的曼達尼，他批評曼達尼提出的政見「不切實際」。「曼達尼在拍影片方面很行，但面對現實就不行了。」曼達尼的政見聚焦於紓解生活成本危機，包括免費公車、凍漲租金與市營超市等。葛謨則主打與2021年市長亞當斯(Eric Adams)相似的「法律與秩序」路線，聲稱紐約市正處危機中，而自己具備領導經驗。

據愛默生學院(Emerson College)民調，葛謨首輪支持率為35%，曼達尼23%，蘭德11%；若進入排序計票第十輪，葛謨仍以54%對46%擊敗曼達尼。現任市長亞當斯已宣布不參加初選，改以無黨籍身分競選連任，並未出席辯論。下一場辯論預定於12日(周四)，距離初選投票日定於24日(周二)。

葛謨 性騷擾 亞當斯

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