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紐約布碌崙華人聚居區 男子在家遭2嫌兩次闖入打劫

記者胡聲橋╱紐約即時報導
布碌崙班森賀一名男子在家中兩次遭劫，警方通緝兩名嫌犯。(警方提供)
布碌崙班森賀一名男子在家中兩次遭劫，警方通緝兩名嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀海灣大道(Bay Parkway)周圍是華人聚居區。今年4月和5月，居住這一街區的一名男子兩次遭同一夥人毆打和搶劫。警方6月3日公布了兩名嫌犯的照片予以通緝，希望知情者及時與警方聯繫，早日將嫌犯捉拿歸案。

這兩起搶劫案發生在布碌崙21大道交72街附近的一處住宅，受害者是此住宅內的58歲中年男子。第一起案件發生在4月12日凌晨大約3時30分。兩名不明身分者通過邊門非法強行闖入，他們用辣椒噴劑噴受害者，對受害者拳打腳踢，致其受輕傷。這兩名闖入者從受害者家中拿走了2200元現金，隨後逃離作案現場，去向不明。受害者報警後，急救人員迅速趕到現場，將受害中年男子送到瑪摩利醫院接受治療，受害者傷情穩定。

根據警方的報告，5月30日大約上午9時45分，第一起案件的中年男性受害者再次遭劫。同樣兩名劫匪仍然從邊門闖入受害者住處，再次對受害者拳打腳踢。兩名劫匪在住宅內翻箱倒櫃，拿走了珠寶首飾、名牌提包和200元現金。受輕傷的中年男子再次被送入瑪摩利醫院接受治療，所幸並無大礙。

根據警方的描述，第一名嫌犯為中等膚色的男子，這名嫌犯最後一次露面時身穿連帽運動衫、黑色運動褲、黑色運動鞋、白色襪子、白色手套和黑色口罩。第二名嫌犯為深膚色的男子，他最後一次被看到時身穿建築工地反光背心、黑色連帽運動衫、灰色運動褲、白色口罩和深色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 華人 布魯克林

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