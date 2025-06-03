獨／曼哈頓中國籍男子性侵並搶劫 社區人士曝其黑歷史

中國籍男子華埠性侵並搶劫，面臨遞解出境及禁止入境等影響。(市警提供)

一名40歲的中國籍男子，日前因涉嫌在曼哈頓華埠 東百老匯(East Broadway)對年輕女子實施性侵並搶劫，被捕後面臨多項重罪指控；檢方表示，嫌犯未來可能面臨包括遞解出境及禁止入境等身分影響。

根據市警(NYPD)紀錄，轄管東百老匯的七分局在2月16日約11時37分接報，一名21歲的女性在華埠邊陲的傑斐遜街(Jefferson St.)26號前行走時，遭一名身分不明的男子從背後靠近。男子用手抓住女子的胸部，隨後將其推倒在地，並觸摸其私密部位。隨後，嫌犯搶走對方的提包。

一周後，華埠五分局在當月24日將嫌犯張俊欽(Junqin Zhang, 音譯)逮捕。關押紀錄顯示，張俊欽為中國籍，現年40歲。曼哈頓地區檢察官辦公室的文件顯示，他被控搶劫、跟蹤、強制觸摸和兩項性虐待(Sexual Abuse)罪名，其中三項屬重罪。

法庭文件顯示，張俊欽在犯案當晚從背後接近受害女子，用雙手抓住她的雙乳並用力揉捏，隨後將其推倒在地，導致對方的提包掉落。期間，張俊欽將手伸入女子裙下，透過內褲觸摸其私處。之後，張俊欽搶走提包並徒步逃離。過程中，受害者不斷大聲喝止。

首次過堂時，張俊欽對所有罪名均不認罪。檢方當時要求的保釋金額為5萬元現金，但法官最終所裁定金額為2萬元。5月16日，張俊欽交保後獲釋。

據警方紀錄，張俊欽住於東百老匯137號，距離案發處僅相隔一個街口。在2012和2013年，他在華埠相鄰的一分局轄區內，曾分別因重大盜竊罪和魯莽危害罪被捕。

位於137號建築下方的「悅徠餅屋」店主表示，鄰里在過往已深受其擾，並懷疑他患有精神疾病，時常在屋內吼叫。店主回憶指，張俊欽似常與家人爭執，還曾在疫情期間因不滿他人未戴口罩，拿出滅火器騷擾。

一旁129號的「信德食品公司」負責人也說，東百老匯一帶治安近年明顯衰落，常有非洲裔和西語裔閒散人士進店偷竊，尤其針對啤酒、飲料和零食等商品。店主還表示，由於擔心自身安危，事發當下不敢當場制止，但事後報警也「往往沒有下文」。