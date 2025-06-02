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長島淪紐約州「提款機」 華人：地稅連年漲 資源卻減少

記者高雲兒╱紐約即時報導
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長島居民長期有感生活成本沉重，如今一項新報告提供了明確數據支持。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)
長島居民長期有感生活成本沉重，如今一項新報告提供了明確數據支持。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

一份由長島區域規畫委員會(Long Island Regional Planning Council)發布的最新獨立研究指出，長島兩郡每年向紐約州政府繳納的稅收與實際獲得的公共支出回饋之間，存在148億元缺口，成為紐約州稅收結構中的「淨貢獻區域」，卻在資源分配上卻處於不利地位。華人居民指，當地地稅連年上漲，教育資源卻愈發減少，不知納稅人的錢花在何處。

「長島不能再成為紐約州的提款機，」長島區域規畫委員會主席卡梅倫(John Cameron)表示，「我們正在失去年輕人口，面臨居住負擔與稅負壓力的多重挑戰。」他強調，住房負擔與基礎設施資金不足已影響地區長遠發展。

這份報告在一場州務虛擬會議中，被提交至紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)。對此，狄拿波利表示，目前尚未針對各地區進行貢獻與支出比對的系統性分析，並提到紐約市因企業稅與金融業稅收貢獻高，可能在整體帳面上占比更多。

但對長島居民而言，沉重的地稅與有限的資源回饋早已是日常感受。居住在納蘇郡大頸鎮的華人居民陳芳(化名)表示，她家的地稅在過去五年年年上漲，今年已超過2萬元。「但孩子學校的班級人數越來越多，資源卻更少，我真的搞不懂我們的錢都花到哪裡去了。」

她提到，開學時發現班上突然多出幾位陌生學生，後來得知是無證移民子女，「我不是說他們不該上學，但我們納稅人每年繳那麼多錢，卻常常輪不到我們自己的孩子受益，真的會有挫折感。」

同樣居住在長島的林浩(化名)一家，三年前從法拉盛搬至蘇福克郡，原本期待環境更好、資源更多，但實際生活卻充滿壓力，「油價貴、水電貴，地稅一年比一年高，」

兩人曾認真考慮是否要搬離長島，但最後還是選擇留下。陳芳說：「這裡靠近紐約，生活環境也不錯，學區算是比較好的了，真的要搬，也不知道能搬去哪裡。」儘管面對不斷上漲的地稅和教育資源壓力，她仍然珍惜當地豐富的文化資源。

目前，長島區域規畫委員會呼籲州府建立更透明的資金流向機制，檢視各地區實際的稅收與支出狀況，以避免讓如長島這樣的社區持續處於財政回饋的劣勢地位。

長島 紐約州 華人

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