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布碌崙8大道深夜血案 華人賭檔糾紛武鬥致兩傷

記者馬璿╱紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)8大道的華人賭檔於30日(周五)晚間發生血案，兩名華男因在賭局上發生爭執，其中一名男子便持刀砍向對方，導致其渾身血跡逃出賭檔外，目前無生命危險。(社區人士提供)
布碌崙(布魯克林)8大道的華人賭檔於30日(周五)晚間發生血案，兩名華男因在賭局上發生爭執，其中一名男子便持刀砍向對方，導致其渾身血跡逃出賭檔外，目前無生命危險。(社區人士提供)

布碌崙(布魯克林)8大道華人賭檔於30日(周五)晚間發生血案，兩名華男因在賭局上發生爭執，其中一名男子便持刀砍向對方，導致其渾身血跡逃出賭檔外，目前無生命危險。然而，賭檔問題在社區內已經不是新聞，過去也曾因糾紛發生鬥毆、搶劫甚至槍擊事件，難免讓外界對社區產生負面印象。

市警局72分局於當日晚間11時48分接獲報案，指出58街729號有華裔男子受傷，雖並未透露傷者是否為賭客，但警方到場後發現該址為一非法賭檔。在該賭檔外警方發現一名全身是血的華人男子，以及在賭檔內的另一名受傷男子。據悉，案發當時有多名客人正在賭錢，兩名傷者疑似因在賭局上發生爭執，其中一名華男從該住宅改建的賭檔廚房內拿出刀子砍向對方，導致後者無法閃避而身中數刀。

案件發生後兩名傷者都已被送往醫院，無生命危險。目前72分局仍在調查該案，但截至31日(周六)尚未有人遭逮捕。現場目擊者提供的照片也可見一名男子手掩著頭部，白色T恤渾身是血的與警方對話。

目擊影片在社群軟體小紅書上曝光後，許多網友也表示8大道變得「危險又亂」，直呼賭毒容易鬧出人命。不願具名的社區人士透露，8大道的賭檔早已是居民見怪不怪的問題，分成街坊鄰居小賭怡情的日常賭局，以及高額賭資的百家樂，通常後者由於賭資較大，較容易衍生治安問題。但他也認為，大規模掃蕩賭檔也不見得能改善治安，當人們賭博的慾望無法被滿足，難保他們會不會將發洩壓力的目標轉移到其他犯罪行為。

8大道 華人 布碌崙

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