「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

孟昭文表示，僅在她所轄選區就有超過12萬5000人仰賴社會安全金維生，這不僅是數字，更關乎每個家庭的生計與尊嚴。(記者高雲兒╱攝影)

國會眾議員孟昭文28日在皇后區艾姆赫斯特耆老中心舉辦公聽，與來自長者、殘障、法律、勞工與社區服務等多個團體代表及居民共同討論川普政府提出的社安金 削減計畫對民眾帶來的影響。與會長者表示，社安金是用長年甚至一輩子工作與繳稅換來，削弱恐難保生計。

孟昭文表示，僅在她的選區，就有超過12萬5000人仰賴社會安全金維生，社安金關乎每個家庭的生計與尊嚴，「社安金是你們自己繳稅換來的權益，政府沒有資格奪走這筆錢。」

與會多位專業代表指出，社安金與相關聯邦資源正在被持續削弱，民眾生活品質正受到實質影響。來自美國聯邦雇員聯盟(AFGE)的代表表示，川普政府正推動裁撤成千上萬名社安局員工，聯盟已在聯邦法院提起訴訟並取得初步禁令，嘗試阻止大規模的裁員行動。

紐約法律服務(Legal Services NYC)代表指出，社安局因人手短缺導致服務品質惡化，許多民眾因網路障礙、電話久候、難以預約等問題被迫中斷福利，甚至失去醫療保險 。他說：「我們曾處理一名病患因系統混淆其身分資料，導致失去保險無法手術，且無法追溯責任。」

該代表補充，社安金不只關乎長者，更牽動殘障子女、長新冠病患與弱勢家庭的生計命脈，「你以為這和你無關，但若你孩子患有重度自閉症，當你離世後，他唯一可依賴的就是這筆錢。」他也提醒，補助資格條件日趨嚴格、規則變化頻繁，對語言能力有限或無證明文件的長者更是沉重壓力。

皇后區社區之家(Queens Community House)代表分享，一名年長行動不便者仰賴送餐與友伴探訪維繫社交，卻因房租壓力被迫合租求生。「若社安金再遭削減，這些最基本的生活支持也將不保。」

來自不同族裔的受益者亦發出心聲。一名西語裔癌症康復者分享，他靠著社安金度過治療期，「這筆錢不是施捨，是我們用一輩子的工作換來的，我們值得擁有。」

多位華裔 長者也在會中分享切身經驗。現年70歲的張女士表示，她自65歲開始領取社安金，「一個月800元，如果不給我們錢，我們怎麼吃飯？」她也為年輕世代發聲：「這麼多年輕人，繳這麼多稅，以後領不到社安金怎麼辦？」