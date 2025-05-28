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紐約布碌崙刺死情婦案 被告陳昇茂重判25年

記者胡聲橋╱紐約即時報導
8大道刺殺情婦案被告陳昇茂獲刑25年。(本報檔案照)
8大道刺殺情婦案被告陳昇茂獲刑25年。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)8大道情婦被刺案發生六年後，韓裔主審法官陳丹尼(Danny Chun，音譯，下同)於5月28日量刑，被告陳昇茂(Sheng Mao Chen)獲刑25年，出獄後還需監視居住五年。此前，陳昇茂被裁定一級過失殺人罪(first degree manslaughter)成立。

陳昇茂28日上午戴著手銬，身穿米黃色上衣和黃色褲子，在法警的押送下面無表情地進入法院。

死者鄭秀容的丈夫江先生(Mr. Jiang)在法庭上表示，妻子慘遭殺害對他本人和兩個兒子造成了很大的傷害，鄭秀容的父母悲傷不已，整日以淚洗面，他的母親也很傷心，於2022年不幸去世。他希望法庭為死者主持公道。

被告陳昇茂表示自己從未否認殺死了鄭秀容的事實，但他辯稱，是死者到他家滋事的極端行為使他想保護自己的妻子和兩個兒子。他在一時衝動之下殺了人，並為此感到很後悔，他也不想看到這樣的結果，他要向妻子和兒子表示道歉，希望法庭能給他一次改過自新的機會。

法官陳丹尼指出，這是一起謀殺案，被告陳昇茂一次又一次用刀刺向一名無助的女性，導致其死亡，而且這是一次故意殺人案，造成了極大的混亂。根據紐約州相關法律，判陳昇茂入獄25年，出獄後還需監視居住五年。得知量刑結果後，陳昇茂一言不發，神色黯然地在法警的押送下離開法庭。

陳昇茂的辯護律師說，他曾經試圖請求法官判處被告15年刑期，從結果看，法官判的是最高刑期。他對此表示遺憾，並稱會為被告提出上訴。

大約有十多名陳昇茂的親屬朋友旁聽了這次量刑，他們都認為法官量刑過重。他們說陳昇茂在迫不得已的情況下犯罪，情有可原，不應該判那麼高的刑期。

2019年7月22日晚，現年49歲的陳昇茂涉嫌在日落公園8大道交46街的自家門口，持刀捅死情婦鄭秀容。當時為電召車司機的陳昇茂案發後逃至印第安納州，在Putnam郡70號州際高速公路上，因開車低於限速，被警方截停，並遭警方認出隨後被遣送回紐約受審。

8大道 韓裔 日落公園

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紐約客談╱新移民家庭 教育生計陷兩難
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