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義國商人被綁架至曼哈頓 酷刑逼問加密幣帳號密碼

編譯盧炯燊／即時報導
一名義大利男子在紐約遭到綁架、禁錮及酷刑虐待，23日脫逃後向警方揭發案情。(路透)
一名義大利男子在紐約遭到綁架、禁錮及酷刑虐待，23日脫逃後向警方揭發案情。(路透)

紐約市曼哈頓發生一起綁架、禁錮及酷刑虐待案。一個來自義大利的商人23日從蘇荷區(SoHo)的一棟豪華公寓逃脫，向警方報案，才揭發整起案情。兩名涉案男女被逮捕，另外1人在逃。

這名28歲義大利男子於5月6日，應一位過去曾有商業來往的肯塔基州加密貨幣投資客沃爾茨 (John Woeltz)邀請來到紐約，當他抵達沃爾茨以每月租金高達3、4萬元的蘇荷區豪華公寓時，立即被搶走護照、禁錮及遭到種種酷刑虐待，逼他交出加密貨幣帳號及密碼。

在遭禁錮期間，該名被害人遭電線捆綁、雙腳被浸入水中電擊、用手槍柄猛打、被迫吸食古柯鹼，還被威脅用電鋸砍斷四肢。

遭禁錮虐待兩個多星期後，23日上午，被害人認定自己將被殺害，於是奮力一搏逃出公寓，渾身血漬及累累傷痕跑到馬路上，剛好遇到一名巡邏員警，立即求救。當時他的脖子上還戴著防止他逃跑的Apple AirTag，手臂上有電鋸切割的傷口，馬上被送到附近表維醫院(Bellevue Hospital)治療。

另方面，警方找到涉案公寓，當場逮捕37歲的沃爾茨及24歲曼哈頓女子福爾奇(Beatrice Folchi)，另外有1名涉案男子在逃。

現場血跡斑斑，警方發現一批這名商人遭虐待、頭部被槍指著的拍立得照片(Polaroid)，據信是用來向他在義大利的家人勒索。室內還有大量玻璃碎片、夜視鏡、防彈背心及一支手槍。

沃爾茨被控二級攻擊罪、一級綁架罪、一級非法禁錮及非法持有武器罪；福爾奇被控一級綁架罪及一級非法禁錮罪。此外有2名受雇於沃爾茨的人正等候警方問話。

警方透露受害人過去曾與沃爾茨有生意往來，但雙方發生加密貨幣交易糾紛，沃爾茨為了向受害人討回數百萬元，採取禁錮及酷刑虐待手段。

涉案公寓大樓內一位不願透露姓名的珠寶商住戶表示，他對最近搬進來的「加密貨幣富豪」有種「異樣感覺，預料有些奇怪的事情即將會發生，但沒想到會發生此事。」

貨幣 義大利 曼哈頓

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