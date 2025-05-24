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賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

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賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

記者高雲兒╱紐約即時報導
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，出席由紐約台灣商會與新澤西台灣商會聯合舉辦的記者會。（記者高雲兒／攝影）
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，出席由紐約台灣商會與新澤西台灣商會聯合舉辦的記者會。（記者高雲兒／攝影）

第20屆「大都會AI台灣日」24日晚間在紐約花旗球場（Citi Field）舉行。比賽前夕，受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕提前現身法拉盛，出席由紐約台灣商會與新澤西台灣商會聯合舉辦的記者會，與僑胞互動、分享開球心情。

記者會在法拉盛天廣商城（Tangram）舉行，吸引眾多民眾到場支持。賈永婕一出現，便成為全場焦點，不少僑胞爭相合影留念，其中包括紐約台灣會館理事長蘇春槐。

當天賈永婕身穿親自設計的開球球衣亮相，正面印有「台灣」，背後為「台北101」，右袖繡有國旗，造型搶眼。

她笑說：「從知道自己要開球的那一天起，我就很用心準備這件球衣，今天也會同步在台北101官網開賣。」談到開球當下，她坦言不追求球速或類型，「我要投的是一顆漂亮的球——姿勢漂亮、人漂亮、服裝漂亮。重點是，讓全世界看到我們的台灣，這才是最重要的。」

這次訪紐，她也特別提到首次與當地台灣商會的交流，帶來全新感受。「我以前來紐約都住差不多的地方，這是第一次真正與在地的台灣商會接觸。也讓我感受到大家對台灣的愛，真的很感動。」

紐約台灣商會會長林慶甫表示，今年共釋出1750張球票，三種票價全數售罄。「很多人都在搶購，但真的沒有了，明年請早！我們的獎品也會更加豐富。」他也感謝賈永婕蒞臨，為活動注入人氣。

新澤西台灣商會會長蔡慶輝則幽默表示：「大家今天有沒有塞車？因為我們賈董來了，現場爆棚！」他號召現場民眾在賈永婕投球瞬間齊聲吶喊，「為台灣加油！賈董讚不讚？讚！」

活動現場還展示限量福袋，內容包括特製球衣、球帽、以及華航特別製作的鑰匙圈。華航與長榮航空各贊助一張紐約—台北來回機票作為抽獎大獎，預計將於下周二在紐約台灣商會官網直播開獎。

晚間比賽由紐約大都會隊對戰洛杉磯道奇隊，兩大球星大谷翔平與索托（Juan Soto）同場較勁，預計吸引逾四萬名球迷入場觀戰。「AI台灣日」自2005年創辦以來，已成為美國台灣社群的重要年度盛事，融合棒球、文化與社區動能，持續強化台灣在國際上的能見度。

受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日...
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。（記者高雲兒／攝影）
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日...
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。（記者高雲兒／攝影）
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日...
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。（記者高雲兒／攝影）
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日...
受邀擔任開球嘉賓的台北101董事長賈永婕，24日在參加第20屆「大都會AI台灣日」前，在法拉盛與民眾互動。（記者高雲兒／攝影）

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