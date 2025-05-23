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紐約長島華人夫婦 從380萬豪宅離奇失蹤近兩月

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紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

記者高雲兒╱紐約即時報導
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一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)
一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

長島一對華人夫婦自3月30日晚間在自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中，未排除任何可能性，包括自願離家、遭遇意外或捲入刑事事件。兩個兒子目前由親屬陪伴居住，身心皆受到衝擊。

據家屬代表律師卡門(John Carman)介紹，失蹤的44歲莊娟娟(JuanJuan Zwang，音譯，下同)為家庭主婦，其丈夫48歲的范培宣(Peishuan Fan)，則在中國上海南部從事建築挖掘業務。3月30日晚，夫婦與12歲小兒子、20歲大兒子范意偉(Yiwei Fan)以及幾名朋友共進晚餐，一切如常。翌日早晨，兄弟倆與長子的女友前往卡茨奇山區(Catskills)小住，離家時並未見到父母。律師表示，由於該棟住宅面積超過6000平方呎，家庭成員彼此錯身並不罕見。

然而，當晚10時15分，范意偉即報警求助，表示父母失去聯繫。警方表示，目前正調閱夫婦的電話與通訊紀錄，走訪鄰居、追查社區監視器畫面，並透過車牌讀取器與GPS監控設備交叉比對。該案亦已登錄全國失蹤人口資料庫NamUs。警方指出，大兒子范意偉正積極配合調查，但因案情敏感，目前暫不公開相關證據與推論方向。

根據警方初步勘查，房屋無任何強行進入或掙扎痕跡，室內亦無明顯物證顯示犯罪行為。卡門透露，大兒子曾收到父母當日傳來的數則簡訊，但基於調查保密，他不願公開內容。此外，社區保安曾致電范意偉，指出有不明人士接近住宅，引起懷疑，進而報警。

該住宅建於2012年，占地2英畝，有五間臥室與游泳池，於2023年11月以380萬元全現金購入，產權所有人為莊娟娟與大兒子范意偉。警方亦正調查房產資金來源，及其與中國境內資產的可能聯繫。

卡門表示，范培宣為人低調，事業以中國本地為主，來美時間不久，家庭生活單純。夫妻二人於2022年自中國移民來美，最初居住於新澤西州澤西市，後搬至長島，希望為孩子提供更安穩的生活與教育環境。

目前已有來自中國的親屬前來協助照顧兩名孩子。卡門坦言：「范意偉尤其感到自責與茫然，但仍努力維持日常生活，並抱持希望。」紐約市兒童保護服務局(CPS)目前每三天探訪一次，確保孩童身心狀況穩定。

目前警方應已針對該家庭的電子資料、銀行帳戶與國際資產進行調查。警方呼籲民眾協助提供任何線索，莊娟娟身高約5呎，體重130磅；范培宣則身高約5呎2吋，體重135磅，兩人均棕眼黑髮。有線索請聯繫納蘇郡警局(516)573-7347或撥打911。

長島 新澤西州 紐約市

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