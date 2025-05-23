國殤日長周末出行車潮 紐約嚴打酒駕、毒駕

州長霍楚(Kathy Hochul)23日宣布，隨著國殤日長周末展開，紐約州警與各地執法部門將加強巡邏，重點打擊酒駕、毒駕與危險駕駛行為。(記者范航瑜╱攝影)

州長霍楚 (Kathy Hochul)23日宣布，隨著國殤日長周末展開，紐約州 警與各地執法部門將加強巡邏，重點打擊酒駕、毒駕與危險駕駛行為。此次執法行動由州長交通安全委員會(Governor’s Traffic Safety Committee)資助，自23日晚6時起展開，持續27日(周一)晚11時結束。

州警將聯合地方與郡級執法人員，在州內設置酒測關卡並加強巡邏，出動標示清楚的警車與偽裝車輛(CITE)。CITE車輛外觀與一般車輛無異，有助於警方辨識違規行為，一旦啟動警示燈即成執法車輛。

為減少假期車潮壓力，州府同時宣布，自23日早上6時至27日(周二)早上6時，全州高速公路與橋梁工程將暫停施工，以緩解交通堵塞，但部分緊急維修作業或仍將持續，駕駛人無論是否遇到封閉車道，均需遵守「避讓法」(Move Over Law)，見到路邊停靠車輛時應減速並變換車道。

據美國汽車協會(AAA)預估，今年國殤日長周末期間，預計全美將有創紀錄的4510萬人出行，其中大多數選擇開車。紐約地區也將面臨塞車高峰，預測從澤西海岸經花園州公路(Garden State Parkway)前往紐約市 將耗時2小時24分鐘，較去年增長近一倍。

霍楚表示：「公共安全是我最優先的工作。我們對酒駕採取零容忍政策，呼籲所有駕駛人切勿心存僥倖，如有飲酒慶祝，務必事先安排安全返家方式。」她強調，國殤日周末標誌著夏季與旅遊旺季的開始，更需要全體駕駛人共同維護道路安全。

為協助駕駛者規畫行程與避免分心駕駛，州府鼓勵駕駛人使用「簡訊停靠站」(Text Stops)，在州內高速公路的停車區、休息站與服務站安全使用手機。州交通安全委員會與「STOP-DWI」基金會合作，推出「Have a Plan」應用程式，提供叫車、代駕、共乘服務資訊與酒駕法律知識，並可用於舉報可疑駕駛行為。民眾亦可撥打511、造訪 511ny.org 或下載511NY App，即時查詢路況與州內逾2200支交通監視器畫面，做好出行安排。