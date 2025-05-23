鄰近華社…紐約小學校助理疑為勸架勒頸學生 遭控多罪

22日(周四)下午，一名學校助理被指控在布碌崙(布魯克林)169小學內因勒住一名孩童的脖子遭逮捕，並被指控如二級襲擊罪、二級二級勒頸罪、妨害呼吸罪及危害兒童福祉罪。(擷取自谷歌街景圖)

22日(周四)下午，一名學校助理被指控在布碌崙 (布魯克林)169小學內因勒住一名孩童的脖子遭逮捕，並被指控如二級襲擊罪、二級二級勒頸罪、妨害呼吸罪及危害兒童福祉罪。

根據警方消息，該名47歲的學校助理陳燕(Yan Chen，音譯)當日下午5時47分在7大道4305號的169小學被捕，案發當時她已下班。而據悉，該名助理試圖制止兩名學生打架，涉將一名9歲男童勒住，因而導致被逮捕控罪。

該名助理被逮捕後被送至布碌崙刑事法庭，遭控二級攻擊罪(Assault)、二級勒頸(Strangulation)，非法阻礙呼吸(Criminal Obstruction of Breathing)、危害兒童福祉罪、三級恐嚇罪(Menacing)、二級騷擾罪(Harassment)等多項罪名。

由於該案涉嫌未成年學童，警方尚未公布該名學童身分、後續情況以及案件詳情，但根據該校學童家長表示，當日家長們都正常接送孩子上下學，並未聽說該事件，校方也並未告知家長曾有此事發生。

第169小學靠近華社8大道 ，根據市教育局 資料，該校2023至2024學年度共有828名學生註冊，其中便有495名為亞太裔族群，高達60%。