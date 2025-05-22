尼克隊東區決賽票價飆到3000元 慎防黃牛詐騙

尼克隊東區決賽票價飆漲，州長霍楚籲慎防黃牛詐騙。(美聯社)

盡管紐約尼克隊(New York Knicks)在NBA 東區決賽首戰遭遇逆轉失利，但球迷對第二戰的門票需求依然火爆，23日(周五)對陣印第安那溜馬(Indiana Pacers)的門票甚至高達3000元；黃牛票及詐騙行為層出不窮，州府呼籲民眾提高警覺，切勿購買來路不明的門票。

目前，即便是站票價格也飆升至577元，州長霍楚 (Kathy Hochul)提醒球迷，若想親臨現場感受尼克隊25年來的首次東區決賽，應僅透過官方授權或信譽良好的轉售平台購票。她特別警告勿透過「Craigslist」、「Facebook Marketplace」等社群平台或街頭黃牛購票，以免受騙上當。

「尼克隊持續帶來令人難以置信的表現，全紐約的球迷都感到振奮與自豪，氣氛相當火熱，」霍楚表示，「但我要提醒大家：不要因為興奮而放鬆警惕。購票時務必謹慎，只使用可信賴的渠道。我們不會讓詐騙集團趁虛而入、侵害球迷的權益。」

截至21日，最便宜的單張合法門票價格已高達694元，而22日可查得的最貴門票則高達3025元，座位從場邊第3排至第23排不等，且部分高層看台區的票價也接近1000元。

若尼克隊晉級總決賽，門票價格將進一步飆漲。目前已有NBA總決賽預售票開出最低2185元起，另加約200元手續費，場邊座位更開價至10萬5000元。盡管尚未確認晉級，尼克隊「Fan First」會員已獲得優先購票權。

由於部分票價過高，許多球迷轉而尋求價格可負擔的非正規票源，導致詐騙事件激增。州長辦公室表示，已有多起詐騙案件向聯邦貿易委員會(FTC)及聯邦調查局網路犯罪投訴中心(IC3)報案。

雖然自尼克隊晉級以來，FTC僅接獲一件正式申訴，但過去一個月已有12件相關投訴，過去一年則累積達48件。

州府建議球迷僅向主辦單位或可信賴票券平台購票，並謹慎識別偽造的付款平台，勿洩露敏感資料或匯款，同時確認賣家身分後再行購買和優先使用具有防詐機制的信用卡。

市長亞當斯(Eric Adams)同日表示，尼克隊的季後賽 場次已為紐約市創造約1.95億元的經濟效益，未來每一場主場季後賽預計將再創造9100萬元的經濟效益。