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懼遭川普政府遣返 紐約部分學區允移民學生遠距

記者曹馨元╱紐約即時報導
州教育廳表示，為應對新移民家庭擔心孩子被遣返的情況，已認可部分學區提供遠距教學方案。(記者曹馨元╱攝影)
州教育廳表示，為應對新移民家庭擔心孩子被遣返的情況，已認可部分學區提供遠距教學方案。(記者曹馨元╱攝影)

隨著川普總統的任期邁入第五個月，其反覆承諾的大規模驅逐非法移民計畫雖尚未在紐約產生切實效力，但仍讓大量新移民學生因擔心安全問題，不敢親自到校上課。州教育廳表示，為應對該情況，已認可部分學區提供遠距教學方案。

川普於上任後不久，即撤銷了禁止聯邦移民官員在學校等「敏感場所」執法的政策。而在上月，「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)位於紐約州北部的家鄉薩基茨港(Sackets Harbor)，有三名無證兒童遭到移民和海關執法局(ICE)無故逮捕；三人分別就讀當地公校的三年級、十年級與11年級，在被關押於德州拘留中心逾一周後，終被釋放。

在本月的州教育委員會會議中，州教育廳副廳長阿瓦瑞茲表示，在這場危機情況下，確實有部分學區通過遠距教學方式，為那些因恐懼而無法到校的孩子提供教育」。她同時也分享了一份州教育廳於今年3月發布的備忘錄，其中指出，學區可以選擇是否提供線上教學，尤其是在「政治局勢不穩」等時期，學校可以為「無法或不願到校上課的學生」提供遠距學習。

川普上任首周，移民聚集地紐約市就有大量移民家庭不敢送孩子上學，因而導致當周紐約市公校出勤率下降；但移民學生的出勤情況在第一周過後已有改善。紐約市教育局(DOE)發言人則表示，市公校本就設有遠距教學選項，目前並未針對因害怕而不上學的移民學生採取額外措施。

華人新移民家庭普遍並未因此而恐慌。走線客王先生表示，與他一同走線來美的一個家庭有三個小孩，目前都就讀於本地公校，「他們現在都還是送孩子上學，主要是父母也都要出門工作，如果孩子留在家裡反而擔心」。

而皇后區第26學區委員會主席司徒弼(Albert Suhu)也表示，目前尚未在家長中聽說對於孩子被遣返的擔憂，也沒有校方反應線上教學需求增加；但他也指出，26學區的新移民並不多，他所接觸的絕大部分家庭也都是來美多年的合法移民。

川普 遣返

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