紐約布碌崙86街遊民所涉偽造石棉報告 環保局勒令停工

據每日在現場抗議的義工表示，上月4日自上午8時半便有團隊成員在現場駐守，從未看見有任何人進出該場址。圖為當日上傳到群組內的現場影片截圖。(義工提供)

布碌崙 (布魯克林)86街2501號遊民 所預定地的拆除工程，幾經波折與變化後，如今因一紙開發商涉嫌造假的石棉報告，在16日(周五)遭市環保局(Department of Environmental Protection，簡稱DEP)發出停工令。該工程在經核准並收到完整施工說明或石棉評估報告前不得施工，違規可罰每日最高1萬元。

該遊民所近期開發動作頻繁，不僅開發商Sandhu Builders於上月30日再度向市樓宇局(DOB)申請拆除許可，並於本月7日獲准。先前由貸款 銀行提起的止贖訴訟撤銷後，開發商再次向Vernon Capital Funding貸款周轉。

不過拆除之前，仍須將石棉檢驗報告送至市樓宇局勘驗。根據開發商提交資料稱，上月4日上午9時30分至中午12時30分期間，曾有具備DEP核發資格的石棉調查員至現場勘查屋頂樣本，勾選「整棟建築確認無石棉材料」後於上月11日簽名送審。但據每日在現場抗議的義工表示，上月4日自上午8時半便有團隊成員在現場駐守，未看見有任何人進出。

而目前該址在16日遭DEP勒令停工。根據停工令指出，現場正在進行涉及石棉的工程，且工程違反紐約市空氣污染防制法或石棉作業規則，要求整棟建築必須立即停止施工。除非收到DEP核准、並收到完整的施工範圍書面說明(written scope of work)，或提交石棉評估報告(ACP-5)，抑或是其他說明現場沒有危險石棉材料的報告與實驗室分析結果，才能恢復工程。