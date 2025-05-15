瑞士家具店落腳金豐大酒樓舊址 百名抗議者：高端品牌侵占曼哈頓華埠

Vitra體驗店位於華埠金豐大酒樓原址，部分抗議者開幕當日聚集在店外，要求重開大酒樓。(記者許君達╱攝影)

瑞士家具設計品牌Vitra的全新體驗店15日在曼哈頓華埠 開業，是首家落腳華埠的國際性高端零售業者。體驗店位於原金豐大酒樓所在的物業內，導致部分倡導重開酒樓的人士到場抗議。與此同時，也有社區人士對新事物保持樂觀態度。

Vitra品牌創立於1950年，1980年代起落戶紐約，在曼哈頓西部的肉類包裝區(Meatpacking)設立展廳，該展廳2003年因區域改造而關閉，此後其功能長期分散在位於曼哈頓下城和中城的三家店舖內。此次新的旗艦店落戶華埠，其展廳面積超過6000平方呎，內有體驗空間、展覽場地以及活動空間等。展廳位於三層，有落地窗可盡覽曼哈頓大橋風景。

華埠商業改進區行政總監陳作舟表示，這是華埠範圍內第一家以這種型態面世的業者，與華埠的普遍商業型態有較大差異，會帶來的具體影響尚需時間觀察。不過，該處物業已空置多年，「有人租總比無人問津強。」

瑞士家具設計品牌Vitra紐約新期間體驗店落戶華埠。(Vitra提供)

新展廳位於包厘街(Bowery)46號物業，曾在華埠擁有較大影響力的金豐大酒樓2021年以前租用該物業的兩個樓層，後因新冠疫情爆發而被迫關閉。疫情結束後，「金豐」的業者在位於中央街(Center St.)的新址重新開業，但經營規模大幅縮減。

包括「金豐」前雇員在內的百餘名運動人士15日聚集在Vitra展廳外抗議，稱該高端品牌侵占了本屬於華埠的社區空間，並要求在此處重開大型酒樓。

華人職工會幹事曹錦明表示，大酒樓是最有利於帶動本地社區活力和商業繁榮的業態，「以前金豐在的時候，每天客流1萬人」，周邊的理髮店、金店等都能受益。「酒樓一開，人自然就回來了」。而全新的預約制展廳幾乎是個封閉的場地，相當於原本屬於社區的空間被外來人侵占了一部分。

但也有不具名的社區人士表示，大酒樓當然很好，但倡導者並未考慮到可行性。「那麼多員工，每天一睜眼就欠下幾萬元的工資，還不算其他成本和租金的壓力」，而華埠如今人口外流嚴重，客源不足，讓業者如何經營？「華埠不缺有錢人和生意人，那麼多小店都有人搶著租，而大型空間的空置率又那麼高。如果大酒樓真的好賺，有生意頭腦的人為什麼不來做？」

居民流失和租金高昂是制約華埠大型商業開發的重要因素。陳作舟介紹，僅商改區範圍內，每年的地稅總額就高達3億元，「政府顯然沒有意願減稅，那麼這筆成本現在就只能由房東和業者兩方商量。」他透露，「金豐」在撤離前，其實已拖欠了不少租金，後來多虧房東免除了欠款才得以東山再起。